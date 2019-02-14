Destaques da edição de 16-2-2019

PREFEITA PEDE AUMENTO DE EFETIVO PARA A POLÍCIA CIVIL
CONCESSIONÁRIA COMBATE A DENGUE NAS ESTRADAS
DEPUTADO ANUNCIA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA SP-129
SONETO – DR. LINCOLN
DESTAQUES
IN MEMORIAM – ALEXANDRE MILANI FILHO (CRÔNICA)
COLUNA GENTE
BANCO DOA ACERVO PARA O MUSEU DE TATUÍ
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
TATUÍ RECEBERÁ R$ 521,5 MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
HORÁRIO DE VERÃO TERMINA NESTE FIM DE SEMANA
CÂMARA APROVA PROJETOS DE VEREADORES
PROJETO ENVELHECER RETOMA ATIVIDADES
BIBLIOTECAS REALIZAM CAPACITAÇÃO EM TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 9-9-1933
CURSOS DE CAPACITAÇÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS
LAR SÃO VICENTE DE PAULO INAUGURA PRAÇA DO IDOSO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
FORÇAS POLICIAIS REALIZAM OPERAÇÃO CONJUNTA
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Audiências Públicas da Secretaria da Saúde e Secretaria da Fazenda, atos de nomeações da Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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