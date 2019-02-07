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Destaques da edição de 9-2-2019

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ZONA ELEITORAL DA QUADRA PASSA PARA CERQUILHO

TATUIANO ASSUME A CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Veja na edição impressa a assessoria de Guiga e Gonzaga)

IN MEMORIAM – POESIA DO VER. LÁZARO LOPES ARRUDA

DESTAQUES

ELEKTRO PROMOVE TROCA GRATUITA DE LÂMPADAS

RUAS DE TATUÍ COM LÂMPADAS QUEIMADAS

ESCOLAS SERVIRÃO MERENDA PRODUZIDAS NOS PRÓPRIOS LOCAIS

SEBRAE LEVA EMPRESÁRIOS DE TATUÍ PARA FEIRA “ANUFOOD BRAZIL”

COLUNA GENTE

TATUÍ ENTRA EM RÍTMO DE CARNAVAL

QUATRO TATUIANOS  SEMINARISTAS EM ITAPETININGA

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

ZANCHETTA CONTRATA 199 EMPREGADOS EM TATUÍ

FEIRA DA SAÚDE NO RESIDENCIAL ASTÓRIA

FALTA DE EFETIVO SENSIBILIZA POLICIAIS CIVIS

DEPUTADO GONZAGA PARTICIPA DE SESSÃO DE CÂMARA EM TATUÍ

PREFEITA RECEBE NOVA OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO

CONVÊNIO VISA MELHORAR QUALIDADE EM BURACOS DA SABESP

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933

PALAVRAS CRUZADAS

PARÓQUIA INICIA FESTA DO MILHO VERDE

CERISO QUER IMPLANTAR GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

COLUNA DE ESPORTES

TATUÍ REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DO TURISMO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

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This entry was posted on fevereiro 7, 2019 at 7:45 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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