Destaques da edição de 9-2-2019

ZONA ELEITORAL DA QUADRA PASSA PARA CERQUILHO
TATUIANO ASSUME A CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Veja na edição impressa a assessoria de Guiga e Gonzaga)
IN MEMORIAM – POESIA DO VER. LÁZARO LOPES ARRUDA
DESTAQUES
ELEKTRO PROMOVE TROCA GRATUITA DE LÂMPADAS
RUAS DE TATUÍ COM LÂMPADAS QUEIMADAS
ESCOLAS SERVIRÃO MERENDA PRODUZIDAS NOS PRÓPRIOS LOCAIS
SEBRAE LEVA EMPRESÁRIOS DE TATUÍ PARA FEIRA “ANUFOOD BRAZIL”
COLUNA GENTE
TATUÍ ENTRA EM RÍTMO DE CARNAVAL
QUATRO TATUIANOS SEMINARISTAS EM ITAPETININGA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
ZANCHETTA CONTRATA 199 EMPREGADOS EM TATUÍ
FEIRA DA SAÚDE NO RESIDENCIAL ASTÓRIA
FALTA DE EFETIVO SENSIBILIZA POLICIAIS CIVIS
DEPUTADO GONZAGA PARTICIPA DE SESSÃO DE CÂMARA EM TATUÍ
PREFEITA RECEBE NOVA OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO
CONVÊNIO VISA MELHORAR QUALIDADE EM BURACOS DA SABESP
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933
PALAVRAS CRUZADAS
PARÓQUIA INICIA FESTA DO MILHO VERDE
CERISO QUER IMPLANTAR GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DO TURISMO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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