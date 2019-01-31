Destaques da edição de 2-2-2019

POLÍCIA CIVIL DESAPARELHADA PARA ATENDER POPULAÇÃO
IN MEMORIAM – POESIA DE JOSÉ CELSO DE MELLO
DESTAQUES
CORREIOS COMEMORAM 356 ANOS
SEBRAE OFERECE OFICINA SOBRE MOTIVAÇÃO
COLUNA GENTE
TATUADOR REPRESENTA TATUÍ NA ARGENTINA
PREFEITURA PRORROGA INGRESSO EM INCUBADORA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PARQUE ECOLÓGICO ATRAI VISITANTES DA REGIÃO
SEBRAE COM CURSO DE PANIFICAÇÃO
MUSEU PAULO SETUBAL COM SUA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DO ANO
CONCESSIONÁRIA REPASSA R$ 28 MILHÕES PARA MUNICÍPIOS
PREFEITURA REAJUSTA TRANSPORTE COLETIVO
ARTISTA RESTAURA MONUMENTOS NA PRAÇA DO MUSEU
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933
ELEIÇÃO DEFINE CONSELHEIROS DO FMDPD
EMPRESA RECUPERA 4,8 MILHÕES DE KWH EM TATUÍ
COLUNA DE ESPORTES
PALAVRAS CRUZADAS
GABINETE DE GESTÃO REALIZA ENCONTRO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, Ata Oficial do Conseg e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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