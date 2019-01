GONZAGA ASSUME COMO DEPUTADO ATÉ MARÇO

Na quinta-feira (3), o ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo até 15 de março, quando encerra o mandato da atual legislatura.. Gonzaga ocupava a primeira suplência nas eleições de 2014. A posse de Gonzaga foi na sala de reuniões da Presidência da Assembleia, conduzida pelo deputado estadual Cauê Macris, presidente da ALESP. Estavam presentes a prefeita Maria José Vieira de Camargo; presidente da Câmara vereador Antonio Marcos de Abreu (PR), vereador Alexandre Grandino Teles (PSDB), deputados estaduais e o deputado federal Samuel Moreira (PSDB).

Segundo sua assessoria, apesar de as sessões legislativas iniciarem em fevereiro, Gonzaga, como deputado representando Tatuí e região, terá agenda com o governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, reuniões com deputados estaduais e visitas às secretarias de governo. Nesta oportunidades, serão apresentadas as demandas e reivindicações. Gonzaga deverá priorizar a construção de uma escola de Ensino Médio para a região do Jardim Santa Rita de Cássia, aprovação do projeto da nova entrada e saída de Tatuí, a partir do trevo que une as rodovias SP-127 e SP-129 e recursos para a área de saúde.

