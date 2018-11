GONZAGA NA ASSEMBLEIA EM JANEIRO

Dia 1º de janeiro, o ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo (PSDB) deverá assumir vaga na atual legislatura da Assembleia Legaslativa de São Paulo. Gonzaga é o primeiro suplente da sua coligação e assume em decorrência do afastamento da deputada estadual Célia Leão, anunciada hoje como secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência pelo futuro governador João Dória. A deputada deve afastar-se dia 31 de dezembro, mas não se descarta a possibilidade de sair antes deste prazo. O tatuiano, na eleição de 2014, ficou na suplência de sua coligação. Na atual conjuntura da Assembleia Legislativa, Gonzaga figura como primeiro suplente e sem nenhum impedimento para assumir, como confundem algumas pessoas. Esta será a terceira legislatura que o ex-prefeito assume como deputado estadual. Na primeira ficou quatro anos, na segunda permaneceu dois anos e assumiu a Prefeitura de Tatuí por oito anos. E na última eleição obteve mais de 30 mil votos, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não julgou recurso para tentar invalidar decisão do TRE-SP, que o impugnou por ter condenação por Improbidade Administrativa em segunda instância.

