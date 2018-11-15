Destaques da edição de 17-11-2018

GONZAGA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JANEIRO
FAMÍLIA LESADA EM R$ 91 MIL EM GOLPE DO FALSO SEQUESTRO
BANDA DA GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA DA MATRIZ
CONCESSIONÁRIA APOIA NOVEMBRO AZUL
NOVO MODELO DE INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA
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ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
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INSCRIÇÕES PARA FATECS E ETECS PRORROGADAS
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PROMOVE BLACK FRIDAY
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
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“SENHORA DOS AFOGADOS” NO PROCÓPIO FERREIRA
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CONSERVATÓRIO PROMOVE CONCURSO DE PIANO
CÂMARA ANALISA PLANO DE CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL
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SESI APRESENTA FÁBULAS DE ESOPO
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TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
MFC PARTICIPA DE CAMPANHA DE DOAÇÃO
SEBRAE OFERECE CURSO DE GESTÃO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
PROGRAMA COOPERJOVEM APRESENTA TEATRO NAS ESCOLAS
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Aviso de Audiência Pública da Câmara de Tatuí, editais da Prefeitura Municipal e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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