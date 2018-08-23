Destaques da edição de 25-8-2018

CAMPANHA CONTRA PÓLIO NÃO ATINGE META EM TATUÍ
CONSERVATÓRIO COMEMORA 64 ANOS DE FUNDAÇÃO
FAESB INAUGURA NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS
VEREADORES APROVAM CRIAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
O ULTRAPASSADO IVA PIORA O QUE É RUIM – MARCO CINTRA
ROSÁRIO DE TROVAS (EINSTEIN) – DR. LINCOLN
OS CAMINHOS DA ELEIÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
MP É LEGÍTIMO PARA COBRAR FORNECIMENTO DE REMÉDIOS
MINISTRO TATUIANO HOMENAGEADO NO STF
COLUNA GENTE
BAIRRO DOS FRAGAS RECEBE REDE DE ÁGUA
PIANISTA PORTUGUÊS APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO
FAESB CAPACITA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
EXPOSIÇÃO HOMENAGEIA PROFESSORES TATUIANOS
CONFRARIA DO CAVACO NA PRAÇA DA MATRIZ
CÂMARA APROVA PROJETOS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO
ABERTA VISITAÇÃO À CAPELA DE SÃO JOÃO DO BENFICA
PREFEITURA RESTAURA MONUMENTO A NACIF FARAH
LAR SÃO VICENTE PROMOVE PIZZA BENEFICENTE
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
PALAVRAS CRUZADAS
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA RETRATA 192 ANOS DE TATUÍ
MUSEU EXIBE DOCUMENTÁRIO SOBRE VIOLA CAIPIRA
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CORDÃO MIRIM PASSA POR RESTAURAÇÃO
CLASSIFICADOS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVELAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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