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Destaques da edição de 25-8-2018

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CAMPANHA CONTRA PÓLIO NÃO ATINGE META EM TATUÍ

CONSERVATÓRIO COMEMORA 64 ANOS DE FUNDAÇÃO

FAESB INAUGURA NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

VEREADORES APROVAM CRIAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

O ULTRAPASSADO IVA PIORA O QUE É RUIM – MARCO CINTRA

ROSÁRIO DE TROVAS (EINSTEIN) – DR. LINCOLN

OS CAMINHOS DA ELEIÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

MP É LEGÍTIMO PARA COBRAR FORNECIMENTO DE REMÉDIOS

MINISTRO TATUIANO HOMENAGEADO NO STF

COLUNA GENTE

BAIRRO DOS FRAGAS RECEBE REDE DE ÁGUA

PIANISTA PORTUGUÊS APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO

FAESB CAPACITA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

EXPOSIÇÃO HOMENAGEIA PROFESSORES TATUIANOS

CONFRARIA DO CAVACO NA PRAÇA DA MATRIZ

CÂMARA APROVA PROJETOS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ABERTA VISITAÇÃO À CAPELA DE SÃO JOÃO DO BENFICA

PREFEITURA RESTAURA MONUMENTO A NACIF FARAH

LAR SÃO VICENTE PROMOVE PIZZA BENEFICENTE

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

PALAVRAS CRUZADAS

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA RETRATA 192 ANOS DE TATUÍ

MUSEU EXIBE DOCUMENTÁRIO SOBRE VIOLA CAIPIRA

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CORDÃO MIRIM PASSA POR RESTAURAÇÃO

CLASSIFICADOS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

NOVELAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on agosto 23, 2018 at 7:36 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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