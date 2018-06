TESTEMUNHAS DE JEOVÁ PROMOVEM CONGRESSOS QUE ESTIMULAM A CORAGEM

A partir desta sexta-feira (15), as Testemunhas de Jeová iniciam sua série de congressos anuais em todo o País, com o tema: “Tenha Coragem”. Cada congresso tem duração de três dias, iniciando-se na sexta-feira e terminando no domingo. A série de reuniões se estenderá pelas próximas 14 semanas e terminará no final de setembro. Na região, os congressos acontecerão no Salão de Assembleias das Testemunhas de Jeová, no km 41,6 da Rodovia Mario Batista Mori (SP-141), em Cesário Lange. A entrada é gratuita e não se realizam coletas. O programa começa sempre às 9h20, se encerrando às 16h50 na sexta-feira e sábado e às 15h50 no domingo.

A programação apresenta palestras, entrevistas, discursos e exibições de vídeo com as maneiras práticas para mostrar coragem ao lidar com os problemas cotidianos. Os participantes poderão observar que até mesmo os animais podem nos ensinar muito sobre coragem. Um dos discursos irá explicar porque Jesus disse “não tenha medo” a um pai que perdeu sua filha na morte, conforme relato no Evangelho de Marcos. Uma palestra bíblica irá abordar “como a esperança da ressurreição nos dá coragem” e um filme contará a história de Jonas, mostrando por que ficou com medo do trabalho que Deus lhe deu e fugiu.

As Testemunhas de Jeová convidam todas as pessoas de mais de 60 cidades da região para participar. A expectativa é que mais de trinta mil pessoas assistam ao Congresso no Salão de Cesário Lange. No Brasil, estão sendo organizados mais de 500 congressos, que serão desenvolvidos não apenas em Português, mas também nos idiomas árabe, alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, guarani, crioulo haitiano, hunsrik e talian (dialetos usados no Rio Grande do Sul), inglês, italiano, japonês e língua brasileira de sinais. No 12º Congresso, que será realizado no período de 31 de agosto a 2 de setembro, em Cesário Lange, toda a programação será apresentada na Língua Brasileira de sinais. Para obter informações sobre a programação completa dos congressos, basta acessar os seguintes links: https://www.jw.org/pt/publicacoes/livros/programa-congresso-2018/ e https://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/congressos/.

