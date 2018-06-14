Destaques da edição de 16-6-2018

SUPLENTE QUER VAGA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
FESTA DA CARIDADE ARRECADA QUASE R$ 200 MIL
CORPORAÇÃO MUSICAL DE CHARQUEADA EM TATUÍ
MANICÔMIO TRIBUTÁRIO – MARCOS CINTRA
MINISTRO TATUIANO JULGA SENADORA GLEISI HOFFMAN
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
ESCULHAMBAÇÃO GERAL- GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
TRE-SP ABRE 400 VAGAS PARA ESTÁGIO NO ESTADO
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PREFEITURA INICIA REMOÇÃO DO CANTEIRO DA POMPEO REALI
CONVÊNIOS BEENEFICIAM ENTIDADES QUE CUIDAM DE IDOSOS
PROJETO AUTORICA LEIÃO DE BENS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (Jornal de Tathuy – 22-1-1933)
ABAÇAÍ ABRE INSCRIÇÃO PARA PRÊMIO DE ARTE E INCLUSÃO
FEIRA DIVERTE E ORIENTA SOBRE SAÚDE DAS CRIANÇAS
PREFEITURA DIVULGA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NA COPA
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ EM CONGRESSO
PALAVRAS CRUZAADAS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
JORNADA DE GESTÃO CULTURAL NO MUSEU
CLASSIFICADOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO PROFERE PRIMEIRA SENTENÇA
CONSERVATÓRIA REALIZA PROVAS NA PRAÇA DA MATRIZ
NOTAS POLÍTICAS
COLUNA DE ESPORTES
MATÉRIAS OFICIAIS
Câmara Municipal de Tatuí (Aviso de Audiência Pública, Resolução e Emenda à Lei Orgânica do Município), decretos e leis da Prefeitura Municipal de Tatuíe editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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