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Destaques da edição de 23-6-2018

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BANCO DE SANGUE DE TATUI VOLTA À COLETA

DOLLY FECHA UNIDADE EM TATUÍ

BISPO CELEBRA MISSAPARA DIÁCONOS

DESTAQUES

CRUEL DESTINO – SONETO DO DR. LINCOLN

PROJETOS DE REFORMA – MARCOS CINTRA

O VULCÃO SOCIAL – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

PARÓQUIA PROMOVE FESTA SERTANEJA

METAIS DO ROQUE NA PRAÇA DA MATRIZ

EVENTO INICIA ZONEAMENTO ECOLÓGICO DO ESTADO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

REUNIÃO DISCUTE LEI DE SEGURANÇA

CÂMARA APROVA REAJUSTE DO FUNCIONALISMO

GOVERNO COM PROGRAMS PET SÃO PAULO

VESTIBULINHO EM ESCOLAS TÉCNICAS

TEATRO NO CEU DAS ARTES

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA

NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA RADIALISTA

PALAVRAS CRUZADAS

JORNADA DE GESTÃO CULTURAL NO MUSEU

COLUNA DE ESPORTES

SESI ORGANIZA FESTA JUNINA

FALECIMENTOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

EDITAIS DA PREFEITURA DE TATUÍ E PROCLAMAS

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This entry was posted on junho 22, 2018 at 5:51 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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