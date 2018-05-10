Destaques da edição de 12-5-2018

LAR SÃO VICENTE PREPARA FESTA DA CARIDADE
BIG BAND APRESENTA-SE NA PRAÇA DA MATRIZ
NOITE DA SERESTA PRESTA HOMENAGEM ÀS MÃES
CRESCIMENTO REQUER INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA
CATEQUESE NA SAGRADA FAMÍLIA – PADRE EDYVILSON
ROSÁRIO DE TROVAS AO DIA DAS MÃES – DR. LINCOLN
GOVERNANDO COM A REAL POLITIK – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
CONCURSO PARA AGENTES POLICIAIS E PAPILOSCOPISTAS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTA DE TV POR FLÁVIO RICCO
CONVÊNIOS BENEFICIAM ENTIDADES DE TATUÍ
REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO PODE AUMENTAR CIRURGIAS
BANDA SINFÔNICA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
BAZAR DO DIA DAS MÃES NO FUNDO SOCIAL
CEU DAS ARTES APRESENTA VIAGEM MUSICAL NO TEMPO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (Jornal de Tathuy – 24-12-1932)
VEREADORES APROVAM CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA
ESPETÁCULO “IN-SANO” NO CÉU DAS ARTES
MUSEU INSCREVE PARA OFICINA CINE,MATOGRÁFICA
PALAVRAS CRUZADAS
APAE PROMOVE PIZZA SOLIDÁRIA
COLUNA DE ESPORTES
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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