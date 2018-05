ENCONTRO DISCUTE POTENCIAL TURÍSTICO DE TATUÍ

Na terça-feira (8), o Centro Cultural, no Jardim da Santa, sediou o 1º Encontro Municipal de Turismo de Tatuí com o objetivo de divulgar e expandir o potencial turístico do município. O evento contou com a presença da prefeita Maria José Vieira de Camargo e do vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro da Silva. As autoridades municipais e representantes do comércio assistiram palestras, exposições, música, lançamentos do Selo de Qualidade Turística Ano 2018 e da 6ª Feira do Doce de Tatuí, a ser realizada de 6 a 9 de julho, na Praça da Matriz. Os palestrantes foram Toni Sando, presidente do São Paulo Convention & Visitors Bureau, que discorreu sobre Mercado e Oportunidades para o Turismo, e Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de SP (ABIH-SP).

Aristides Cury, presidente da Skal Internacional São Paulo, entidade com sede na Espanha e que promove o Turismo no mundo, anunciou que Tatuí é uma das finalistas da edição mais recente do prêmio “Top Destinos Turísticos”, uma iniciativa da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) e da Skal Internacional São Paulo. O município classifica-se na categoria “Estudos e Intercâmbio” e nesta mesma categoria estão os municípios de Bauru e São Bernardo do Campo. A direção do evento informa que dia 18 de maio, os 39 vencedores, 3 em 13 categorias, vão participar de uma cerimônia de premiação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesta data serão conhecidos os municípios campeões de cada segmento.

