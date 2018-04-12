Destaques da edição de 14-4-2018

GRIPE H3NE PREOCUPA ÁREA DA SAÚDE
ÁUDIO SOBRE VÍRUS DA GRIPE COLOCA POPULAÇÃO EM ALERTA
SECRETÁRIO DEIXA PREFEITURA PARA CONCORRER ÀS ELEIÇÕES
SEMANA DE PRÁTICA DE CONJUNT COM ATRAÇÕES GRATUITAS
MINISTRO PERSISTE EM DEFENDER PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA VIOLADA – MARCOS CINTRA
ROSÁRIOS DE TROVAS (HC DE LULA) – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – NOVEMBRO DE 1932)
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
CÂMARA APROVA r$ 1,1 MILHÃO PARA ÁREA DA SAÚDE
CÂMARA APROVA MOÇÃO DE APLAUSOS PARA VOTO DE MINISTRO TATUIANO
CANTORA DE TATUÍ GRAVA HINO DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
EXPOSIÇÃO PRESTA HOMENAGENS A ARTISTAS DE TATUÍ
REUNIÕES DEFINEM A FESTA DE SÃO JORGE
PREFEITURA ABRE LICITAÇÃO PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO
VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA COMEÇA EM MAIO
SEMINÁRIO ABORDA MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA
ETEC DE TATUÍ SELECIONA PROFESSORES
PALESTRA ABORDA INFLUÊNCIAS DO MUNDO ASTRAL
COLUNA DE ESPORTE
PALAVRAS CRUZADAS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
MAESTRO TATUIANO ASSUME ORQUESTRA SINFÔNICA
REUNIÃO DEFINE PARCERIA DE TATUÍ E INSTITUTO AYRTON SENNA
PRAÇA RECEBE PROVAS ABERTAS DE MPB E JAZZ DO CONSERVATÓRIO
ESCRITORA TATUIANA LANÇA LIVRO NO MUSEU
PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA FESTA DO DOCE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, edital do Sindicato de Empregados Rurais, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí e balancete da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí (publicação gratuita – colaboração do Jornal Integração).
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