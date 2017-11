19 DE NOVEMBRO – DIA DA BANDEIRA

HOJE, dia 19 de novembro, É O DIA DA BANDEIRA NACIONAL! FOI ELA OFICIALMENTE ADOTADA PELO GOVERNO PROVISÓRIO DA REPÚBLICA, em substituição à velha Bandeira do Império, NOS TERMOS DO DECRETO n. 4, de 19/11/1889, editado QUATRO dias depois de proclamada a República! A Bandeira republicana de nosso País comemora, no dia de hoje, 128 anos de idade! É ELA UM DOS SÍMBOLOS NACIONAIS, consoante prescreve a Constituição do Brasil (art. 13, $ 1º). O Hino à Bandeira (“Salve lindo pendão da esperança!/Salve símbolo augusto da paz …), por sua vez , composto por Francisco Braga, tem letra de Olavo Bilac, o grande poeta parnasiano, “Príncipe dos Poetas Brasileiros”! Esse Hino foi executado, pela primeira vez, em 1906! É interessante observar que a atual Bandeira do Estado de São Paulo foi concebida e desenhada em 1888 por Júlio Ribeiro, famoso escritor naturalista (“A Carne”), jornalista, abolicionista, propagandista e republicano histórico, para ser a futura Bandeira republicana do Brasil! JÚLIO RIBEIRO foi Patrono da Cadeira n. 24, da Academia Brasileira de Letras, Segundo dados históricos, Júlio Ribeiro foi jornalista e fundou e dirigiu, em SOROCABA, em 1870, o jornal “O SOROCABANO”.

Anúncios