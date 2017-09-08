Destaques da edição de 9-9-2017

TRT ORGANIZA SEMANA DE EXECUÇÃO TRABALHISTA
DOM GORGÔNIO COMEMORA ANIVERSÁRIO COM MISSA
TATUÍ COMEMORA DIA DA INDEPENDÊNCIA
LEI FEDERAL REGULAMENTA CERCA ELÉTRICA
PARÓQUIA ORGANIZA FESTA DE SANTA CRUZ
DOIS PROJETOS EM DEBATE – MARCOS CINTRA
TROVAS – DR. LINCOLN
DESTAQUES (OPINIÃO)
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA ESTUDA PLANO PLURIANUAL
DEPUTADO PETISTA EM TATUÍ
FALECIMENTOS
YAZAKI MANTÉM FÁBRICA EM TATUÍ
IMAGEM DE NOSSA SENHORA PEREGRINA EM TATUÍ
GRUPO FOMENTA TEATRO NO CEU DAS ARTES
PREFEITURA INSTALA BASE COMUNITÁRIA NO J. MANTOVANI
PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE
SECRETARIA RECOLHE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS
PEÇAS TEATRAIS NO CEU DAS ARTES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 28-4-1930)
PREFEITURA CERTIFICA GARÇONS E CUIDADORES DE IDOSOS
GOVERNO DO ESTADO ABRE CONCURSO PARA ESTÁGIO
PALAVRAS CRUZADAS
CÂMARA ENTREGA TÍTULO DE CIDADANIA
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
MÚSICA NA PRAÇA COM REPERTÓRIO DOS ANOS 70
CDMCC LEVA PEÇA TEATRAL A ESCOLAS DE TATUÍ
ORQUESTRA DA CORÉIA DO SUL APRESENTA-SE EM TATUÍ
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos, atos e audiências públicas da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca, edital do CDHU e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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