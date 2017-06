Igreja Presbiteriana completa 129 anos

A Igreja Presbiteriana de Tatuí, situada na Rua 11 de Agosto, nº 588, está comemorando 129 anos de organização com uma programação especial de cultos durante o mês de julho. Neste domingo (2), às 19 horas, o culto será conduzido pelo reverendo João Cesário Leonel Ferreira. Dia 9, no mesmo horário, haverá culto com a celebração do reverendo Alexandre Hessel, pastor da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Tatuí, e participação do Quarteto Maranata.

Dia 16 de julho, às 19 horas, o culto será conduzido pelo reverendo Eduardo Emerick, da Igreja Presbiteriana de Ourinhos. Dia 23, também às 19 horas, a celebração será conduzida pelo reverendo Silas Luiz de Souza, da Igreja Presbiteriana de Americana e catedrático na Universidade Mackenzie. Dia 30, no mesmo horário, a celebração será conduzida pelo reverendo Stenio Marcius – que também é cantor – e pelo seminarista Diego Venâncio.

Um pouco de história

A Igreja Presbiteriana de Tatuí foi organizada em 29 de julho de 1888. Apontamentos do historiador Renato Ferreira de Camargo, guardados por seu filho, Christian Pereira de Camargo, indicam que o Reverendo José Zacarias de Miranda e Silva foi o organizador e primeiro pastor da igreja. Ele chegou à região em 1884, para pastorear Sorocaba (sede), sendo responsável também por evangelizar em Faxina (Itapeva), Itapetininga, Guareí, Tatuí (no Bairro do Guarapó), Torre de Pedra e Rio Feio (Porangaba). Era mineiro, de Baependi, onde nasceu em no dia 5 de novembro de 1851. Também era alfaiate e estudou com grande esforço. Formou-se professor e lecionou francês, latim, aritmética e algebra. Era músico e chegou a ser maestro de banda.

Os Bairros Guarapó e Água Branca foram as células mater da Igreja Presbiteriana de Tatuí. Foi pioneira uma família de mineiros, liderados por João Augusto Ribeiro. Seu filho, José Dionísio Ribeiro, adquiriu na época o “Hotel Brazileiro”, de Joaquim Silveira, outro pioneiro. No “Hotel Brazileiro” passaram vários missionários presbiterianos e ali era local dos primeiros cultos. Com cristãos do Guarapó e Água Branca, formou-se a “Egreja Evangélica Presbyteriana de Tatuhy”. A comissão organizadora da igreja compunha-se do Reverendo Zacarias de Miranda, relator dos trabalhos, e dos presbíteros Francisco Rodrigues Pacheco e João David Muzel.

Anúncios