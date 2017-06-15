Destaques da edição de 17-6-2017

ADMINISTRAÇÃO PREOCUPA-SE COM PROJETO HABITACIONAL
MAC DONALD’S RECEBE CURRÍCULOS PARA UNIDADE DE TATUÍ
CONCESSIONÁRIA REALIZA OBRAS NO TREVO DA SP-128
BISO ORDENA SEIS DIÁCONOS EM TATUÍ
CRESCIMENTO SUSTENTADO E INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA
SONETO – DR. LINCOLN
DESTAQUES
CONSERVATÓRIO OFERECE 150 VAGAS
2018 E A PAÚRA DE 1968 – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA DESTINA R$ 150 MIL PARA A SANTA CASA
SECRETÁRIO PEDE NOVA ESCOLA NO SANTA RITA
PREFEITURA ASSINA CONTRATO PARA PONTE DO JARDIM PAULISTA
BANDA DE ITAPETININGA APRESENTA-SE NA PRAÇA DA MATRIZ
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (25/2/1032)
SANTA CASA REALIZA TESTES DO PEZINHO
TATUÍ RECEBE SELO MUNICÍPIO VERDE AZUL
TRT FACILITA CONSULTA DE PROCESSOS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
ELEKTRO REFORÇA SEGURANÇA DURANTE FESTAS JUNINAS
COLUNA POLICIAL
COMPANHIA DE TEATRO PROMOVE SARAU CULTURAL
ESCOLA INSCREVE JOVENS E ADULTOS PARA RETOMAR ESTUDO
GESTORES PARTICIPAM DE ENCONTRO DE MUSEUS
JUNTA MILITAR PASSA POR INSPEÇÃO
CLASSIFICADOS
REUNIÃO DEFINE DETALHES PARA FEIRA DO DOCE
SPVIAS APOIA CAMPANHA JUNHO VERMELHO
PREFEITURA REMOVE CANTEIRO DA POMPEO REALI
SINAL ANALÓGICO SERÁ DESLIGADO EM NOVEMBRO EM TATUÍ
ALUNO DE TUBA APRESENTA RECITAL
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAIS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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