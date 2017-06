PREFEITURA COMEÇA PONTE DO JARDIM JUNQUEIRA

A prefeita Maria José Vieira de Camargo assinou contrato com a empresa CSC Engenharia e Construção Ltda para início da construção da nova ponte sobre o Ribeirão do Manduca, no Jardim Junqueira (Rua Maria Aparecida Santi). O custo da obra é de R$ 1.315.005,92 e o prazo de construção é de 180 dias. Parte do dinheiro é de convênio com o Ministério das Cidades e a outra com recurso próprio da Prefeitura de Tatuí.

“Será uma ponte com quatro faixas, duas em cada sentido, maior do que a que caiu no início de janeiro, já projetada para atender o fluxo intenso de veículos deste local. Inclusive, com alteração no trajeto de localização da ponte, melhorando as condições de tráfego. As obras já estão acontecendo”, destacou a prefeita Maria José.

Ponte do Jardim Junqueira – Parcialmente interditada desde o dia 17 de dezembro de 2016, a ponte da Rua Maria Aparecida Santi, liga o Jardim Junqueira à Avenida Vice-Prefeito Pompeo Reali. Ela caiu definitivamente no dia 5 de janeiro, após fortes chuvas. O trânsito desde então está interrompido no local. No dia 6 de janeiro, a prefeita Maria José decretou “Estado de Emergência” (180 dias), situação homologada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo (em 19/01) e pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão da União (25/01). No dia 11 de janeiro, a Prefeitura de Tatuí removeu do leito do Ribeirão do Manduca os escombros da ponte. No dia 12 de abril, a Prefeitura de Tatuí foi comunicada pelo Ministério da Integração Nacional a liberação dos recursos para as construções das pontes do Jardim Junqueira e Jardim Paulista. O valor é de R$ 1 milhão para a construção das duas pontes (cerca de R$ 600 mil para a ponte do Jardim Junqueira e cerca de R$ 400 mil para a ponte do Jardim Paulista).

PONTE DO MARAPÉ

Técnicos da Defesa Civil do Estado de São Paulo estiveram em Tatuí para fiscalizar o andamento das obras da Ponte do Marapé, sobre o Ribeirão do Manduca. Segundo o engenheiro da Prefeitura de Tatuí, João Batista da Costa, da Defesa Civil local e que acompanhou a fiscalização da construção, a obra está 46% concluída, segundo a última medição. Agora, chegou a fase final do reaterro da cabeçeira do lado do posto de combustíveis (Avenida Pompeo Reali). A concretagem da sexta viga aconteceu no último dia 15, segunda-feira, com previsão da concretagem da décima segunda (e última) no próximo dia 22. Após 28 dias de “cura do concreto”, entre os dias 20 e 21 de junho, é a previsão para o içamento das vigas na ponte e, ainda no dia 22 de junho começa o içamento das pré-lajes. Nesse período, segundo o engenheiro civil da empresa contratada, Paulo Wesley de Camargo Soares, serão executados os seguintes serviços: as duas vigas tranversinas; os muros-ala; dissipadores de energia e o reaterro do lado da rua Capitão Lisboa, entre outros.

Ponte do Marapé – A Ponte do Marapé começou no dia 10 de março, com prazo de 120 dias. Ela ficou abandonada desde outubro de 2016 e para reiniciar a obra, a Prefeitura de Tatuí precisou romper o contrato com a empresa vencedora de licitação pública e que não cumpria o cronograma que estava estabelecido, informa a assessoria de imprensa. A segunda colocada assumiu a edificação. A ponte do Marapé caiu no 10 de março de 2016 em decorrência de fortes chuvas.

