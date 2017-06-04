Destaques da edição de 3-6-2017

PREFEITURA ASSUME DIREÇÃO DA SANTA CASA
TATUÍ COMEMORA DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
CONSERVATÓRIO VENCE PRÊMIO “GOVERNADOR DO ESTADO”
EDITORIAL – AO NEVES O QUE É DE NEVES
LUIZ NASSIF ESCREVE QUE BUROCRACIA DESTRUIU O CDMCC
DNA DA INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA
SONETO – DR. LINCOLN
COLUNA POLICIAL
COLUNA GENTE – FOTOS E FATOS SOCIAIS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA REJEITA CONTAS E DEIXA MANU INELEGÍVE;
MORADORES PEDEM REMOÇÀO DE CANTEIRO DA POMPEO REALI
PREFEITURA REPASSA VERBAS PARA ENTIDADES
MINISTÉRIO PRORROGA VACINA CONTRA A GRIPE
CÂMARA APROVA ABONO A SERVIDORES MUNICIPAIS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (FEVEREIRO DE 1932)
IDOSOS DEVEM ATUALIZAR CADASTROS
COLETA DE RECICLÁVEIS ATENDE NOVOS BAIRROS
FUNDO SOCIAL PROMOVE FEIRA DO TRICÔ
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal e editais da Prefeitura de Tatuí, editais da Câmara Municipal de Tatuí, edital do Fórum da Comarca, balancete da Associação Cultural Pró-Arte de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuú).
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