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Destaques da edição de 3-6-2017

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PREFEITURA ASSUME DIREÇÃO DA SANTA CASA

TATUÍ COMEMORA DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

CONSERVATÓRIO VENCE PRÊMIO “GOVERNADOR DO ESTADO”

EDITORIAL – AO NEVES O QUE  É DE NEVES

LUIZ NASSIF ESCREVE QUE BUROCRACIA DESTRUIU O CDMCC

DNA DA INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA

SONETO – DR. LINCOLN

COLUNA POLICIAL

COLUNA GENTE – FOTOS E FATOS SOCIAIS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CÂMARA REJEITA CONTAS E DEIXA MANU INELEGÍVE;

MORADORES PEDEM REMOÇÀO DE CANTEIRO DA POMPEO REALI

PREFEITURA REPASSA VERBAS PARA ENTIDADES

MINISTÉRIO PRORROGA VACINA CONTRA A GRIPE

CÂMARA APROVA ABONO A SERVIDORES MUNICIPAIS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (FEVEREIRO DE 1932)

IDOSOS DEVEM ATUALIZAR CADASTROS

COLETA DE RECICLÁVEIS ATENDE NOVOS BAIRROS

FUNDO SOCIAL PROMOVE FEIRA DO TRICÔ

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal e editais da Prefeitura de Tatuí, editais da Câmara Municipal de Tatuí, edital do Fórum da Comarca, balancete da Associação Cultural Pró-Arte de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuú).

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This entry was posted on junho 4, 2017 at 5:08 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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