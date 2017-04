PSICANALISTA FALA SOBRE “SENTIMENTO DE SOLIDÃO” NO COLÉGIO OBJETIVO

No sábado (6), às 14h30, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBP/SP), através da seção regional de Tatuí e Itapetininga, promove no auditório do Colégio Objetivo de Tatuí, na Rua Professor Oracy Gomes, nº 665, uma conferência com a presença de Jean Michel Quinodoz, renomado psicanalista clínico e médico especialista em psiquiatria e psicoterapia. O convidado irá falar a respeito do “sentimento da solidão”, dentro do tema: “Capacidade de Separação e Solidão Domesticada”. Após a conferência, haverá um café, seguido de seminário clínico. O evento, dirigido a psicólogos, médicos e estudantes de psicologia, deverá terminar por volta das 18 horas. O custo das inscrições varia de R$ 40 a R$ 80 e o seminário clínico tem número de vagas limitadas a trinta pessoas. Os valores podem ser divididos em até três vezes no cartão de crédito. Os interessados podem inscrever-se através do site: www.sbpsp.org.br. Não serão realizadas inscrições no local. Mais detalhes podem ser obtidos pelo fone: (11) 2125-3701.

Sobre o palestrante – Jean Michel Quinodoz é integrante da Sociedade Suíça de Psicanálise e “Distinguished Fellow” da Sociedade Britânica de Psicanálise. De 1993 a 2004, foi redator europeu do “International Journal of Psychoanalysis”, e de 2003 a 2015, redator chefe dos Livros do Ano Europeus, publicados em seis línguas. É autor das seguintes obras: “A solidão domesticada: a angústia de separação em psicanálise”, “Ler Freud”, “Sonhos que viram a página” e “A escuta de Hanna Segal”, sendo que as duas primeiras têm tradução em Português. Como curiosidade, vale citar que a conferência no Colégio Objetivo de Tatuí será realizada no dia do aniversário de Sigmund Freud, considerado o “Pai da Psicanálise”, falecido em 1939.

