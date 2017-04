Governador entrega obra em Tatuí

Na segunda-feira (24), 9h30, o governador Geraldo Alckmin entrega uma obra de acesso na Rodovia SP-127, no KM 115,3. Esta marginal foi realizada com verba do Governo do Estado e implantada na pista sul, com passarela para pedestres. A marginal vai dar acesso à empresa Noma que se instala em Tatuí e deverá trazer 300 novos empregos para o município. A Noma firmou acordo para se instalar em Tatuí no último ano de governo do ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo. O organização do evento da próxima segunda-feira é da Secretaria de Estado de Logística e Transportes e contará com a presença da prefeita Maria José Vieira de Camargo (PSDB) e políticos da região.

Mais obra inaugurada

Na quarta-feira (12), o governador Geraldo Alckmin entregou as obras de duplicação da Rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127), no trecho entre as cidades de Tatuí e Cerquilho. A cerimônia, realizada em Cerquilho, contou com a presença de autoridades e lideranças políticas da região, incluindo a prefeita Maria José Vieira de Camargo, que participou do descerramento da placa inaugural. O investimento é de R$ 13 milhões, com a duplicação de 7,4 quilômetros da rodovia, do km 98,4 ao km 105,9. O pacote de obras inclui ainda a duplicação de outro trecho da SP-127, do km 62,3 ao km 63,6, e a implantação de viaduto para retorno, no km 62, na altura de Tietê, além da duplicação de 2,3 km na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na saída de Tietê para Porto Feliz. No total, o investimento atingiu R$ 47,8 milhões, com a geração de 1.371 postos de trabalho diretos e indiretos.

As obras irão beneficiar municípios das regiões metropolitanas de Sorocaba e Piracicaba. É uma grande conquista na questão do desenvolvimento econômico e mobilidade urbana. A duplicação vai melhorar o conforto e a segurança dos motoristas, já que aumenta a capacidade de tráfego e facilita os deslocamentos entre os municípios da região. “Somente aqui na SP-127, foram feitos 10,1 km de duplicação, nova ponte sobre o Rio Sorocaba, viaduto na entrada da cidade e obras de arte. Estamos entregando também, na Marechal Rondon, mais 2,3 km na saída de Tiete pra Porto Feliz”, destacou o governador.

Outras intervenções para melhorias e modernização foram entregues nas rodovias sob concessão da AB Colinas, beneficiando diversos municípios. Na SP-300, ocorreram serviços para duplicação, construção de viadutos e recapeamento da pista foram em 109,3 quilômetros de extensão, com investimento de cerca de R$ 90 milhões. Na Rodovia SP-127, ocorreram obras de duplicação, implantação de faixas adicionais, paradas de ônibus, construção de vias marginais, viadutos dispositivos de retorno ou acesso e recapeamento de pista. O investimento total foi de R$ 126,4 milhões. Estas obras foram realizadas em um período de cinco anos, entre 2011 e 2016.

