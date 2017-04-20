Destaques da edição de 22-4-2017

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GOVERNADOR ENTREGA DUPLICAÇÃO DA SP-127
VEREADOR REQUER HOMENAGEM AO MAESTRO NEVES
BUROCRACIA TRAVA PRODUÇÃO – MARCOS CINTRA
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A SALVAÇÃO DA LAVOURA POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO
ONDE ESTARÁS, AMOR? – SONETO DO DR. LINCOLN
COLUNA GENTE – FOTOS E FATOS SOCIAIS
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
VEREADORES APROVAM SUPLEMENTAÇÃO DE R$ 15 MILHÕES
PROJETO ESTIMULA EMPRESAS A INVESTIR EM ESPORTE
MINISTÉRIO LIBERA R$ 1 MILHÃO PARA PONTES EM TATUÍ
PREFEITURA REABRE BASES COMUNITÁRIAS DA GCM
FALECIMENTOS
NOTAS DE NOTÍCIAS
PALAVRAS CRUZADAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (10-1-1932)
COLUNA DE ESPORTES
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FERIADOS SEM VÍTIMAS FATAIS NA REGIÃO
SEMANA DE MÚSICA DE CÂMARA NO CONSERVATÓRIO
CEU DAS ARTES APRESENTA SHOW
BIBLIOTECA RECEBE VIAGEM LITERÁRIA
CERAMISTAS COLABORARAM COM NOVO CENTRO ESPORTIVO
POSTOS DE SAUDE VACINAM CONTRA GRIPE
CURSO DE CUIDADORES COM INSCRIÇÕES ABERTAS
CLASSIFICADOS
PREFEITURA PROMOVE FESTA DE SÃO JORGE
PROJETO ESTIMULA GRUPOS ARTÍSTICOS
SERESTEIROS APRESENTAM-SE NA PRAÇA DA MATRIZ
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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