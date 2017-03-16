Destaques da edição de 18-3-2017

JUVENTUDE CATÓLICA REÚNE-SE EM TATUÍ
TATUIANA NO CONCURSO MISS SÃO PAULO
TJSP RECONDUZ GONZAGA AO CARGO DE SECRETÁRIO
RECURSOS PARA CT&I – MARCOS CINTRA
A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO – GAUDÊNCIO TORQUATO
O ABORTO – SONETO DO DR. LINCOLN
PROFESSOR DO CDMCC CONSIDERADO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
TRE ABRE INSCRIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS
COLUNA GENTE (NOTAS SOCIAIS E FOTOS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PRESIDENTES DE CÂMARA VISITAM LEGISLATIVO
CÂMARA SEDIA CONFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER
DEPARTAMENTO IMPLANTA VAGAS DE CURTA DURAÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE AVALIA SITUAÇÃO DA DENGUE EM TATUÍ
TATUÍ ADERE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
ROTARY PARTICIPA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 5-12-1931)
NOTAS E NOTÍCIAS
OFICINA DO SEBRAE ENSINA FORMALIZAR NEGÓCIOS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
QUADRA COMEMORA MAIS UM ANIVERSÁRIO
ATOR DE TATUI EM PAIXÃO DE CRISTO EM PIRACICABA
CONCERTO DA JAZZ COMBO COM CINCO MÚSICOS CONVIDADOS
CLASSIFICADOS
PREFEITURA REABRE PISCINA PÚBLICA
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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