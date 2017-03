Destaques da edição de 18-3-2017

JUVENTUDE CATÓLICA REÚNE-SE EM TATUÍ

TATUIANA NO CONCURSO MISS SÃO PAULO

TJSP RECONDUZ GONZAGA AO CARGO DE SECRETÁRIO

RECURSOS PARA CT&I – MARCOS CINTRA

A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO – GAUDÊNCIO TORQUATO

O ABORTO – SONETO DO DR. LINCOLN

PROFESSOR DO CDMCC CONSIDERADO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

TRE ABRE INSCRIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS

COLUNA GENTE (NOTAS SOCIAIS E FOTOS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PRESIDENTES DE CÂMARA VISITAM LEGISLATIVO

CÂMARA SEDIA CONFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER

DEPARTAMENTO IMPLANTA VAGAS DE CURTA DURAÇÃO

SECRETARIA DA SAÚDE AVALIA SITUAÇÃO DA DENGUE EM TATUÍ

TATUÍ ADERE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

ROTARY PARTICIPA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 5-12-1931)

NOTAS E NOTÍCIAS

OFICINA DO SEBRAE ENSINA FORMALIZAR NEGÓCIOS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

QUADRA COMEMORA MAIS UM ANIVERSÁRIO

ATOR DE TATUI EM PAIXÃO DE CRISTO EM PIRACICABA

CONCERTO DA JAZZ COMBO COM CINCO MÚSICOS CONVIDADOS

CLASSIFICADOS

PREFEITURA REABRE PISCINA PÚBLICA

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios