Destaques da edição de 18-2-2017

PREFEITURA PROMOVE CARNAVAL COM ECONOMIA
EXPOSIÇÃO DE CARNAVAL NO CENTRO CULTURAL
100 ANOS DE ROBERTO CAMPOS – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
STF MANTÉM MOREIRA FRANCO NO CARGO DE MINISTRO
O JUDICIÁRIO E A POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CONTRIBUINTES PODEM PAGAR IMPOSTOS ATRASADOS
POPULAÇÃO EM CAMPANHA PARA MELHORAR VISUAL DE TATUÍ
PALESTRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ORIENTA GUARDAS MUNICIPAIS
SECRETARIA INSTALA BIODIGESTORAS EM BAIRROS RURAIS
FALECIMENTOS
CORO APRESENTA CANÇÕES DO MUSICAL “OS MISERÁVEIS”
NOTAS E NOTÍCIAS
PALAVRAS CRUZADAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 8-11-1931)
FUNDO SOCIAL DO ESTADO APRESENTA PROJETOS PARA 2017
ESCOLA “JOÃO FLORÊNCIO” SE DESTACA NA ECONOMIA DE ENERGIA
CURSO DE PÁSCOA NO FUNDO SOCIAL
SEBRAE MÓVEL ATENDE EM TATUÍ NESTA SEXTA-FEIRA
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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