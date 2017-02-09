Destaques da edição de 11-2-2017

PREFEITURA INICIA RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS
GONZAGA É O SECRETÁRIO DE GOVERNO
PAT COM EMPREGOS DISPONÍVEIS
MAIS DE 13 MIL ALUNOS DA REDE MUNICIPAL VOLTAM ÀS AULAS
PESQUISA TRAÇA PERFIL DE JOVENS QUE FREQUENTAM PRAÇAS
DESTAQUES
RUMO PARA A INOVAÇÃO NO BRASIL – MARCOS CINTRA
SONETO “GRATIDÃO” – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
VEREADORES APROVAM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA DEFINE COMISSÕES E LÍDERES DE BANCADAS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 25-10-1031)
NOTAS E NOTÍCIAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
PERCUSSIONISTA APRESENTA-SE COM A ORQUESTRA SINFÔNICA
DÍVIDAS DA PREFEITURA SUPERAM R$ 62 MILHÕES
FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí,edital da APM de EE “Prof. Altina Maynardes Araújo, edital da APM da EE Prof. Semiramis Turelli Azevedo, edital da Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região de Capivari e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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