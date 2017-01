ACE DE TATUÍ DISTRIBUI PRÊMIOS

Dia 7 de janeiro, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Tatuí, presidida por Lúcia Bonini Favorito, sorteou e premiou ganhadores da campanha “Natal Premiado”, que teve como objetivo incentivar as vendas no comércio local durante as festas de fim de ano. Os consumidores que compraram nas lojas participantes da campanha preencheram cupons e aguardaram o sorteio de R$ 40 mil em vale-compras, sendo um vale-compra no valor de R$ 20 mil, um no valor de R$ 10 mil, um no valor de R$ 5 mil e dois no valor de R$ 2.500. As vendedoras que atenderam os consumidores premiados ganharam R$ 500 cada.

O ganhador do vale-compras de R$ 20 mil foi Nelson Cravo do Nascimento. Ele comprou na Loja Zaith Sportswear e a vendedora que o atendeu, Sueli, recebeu R$ 500. Danilo Zornoff Vieira foi o feliz ganhador do vale-compras de R$ 10 mil. Ele comprou na Loja Kafifa Fashion, onde foi atendido por Laíra Letícia Miranda, que ganhou R$ 500.

O vale-compras de R$ 5 mil foi entregue para Neiva Martins de Oliveira, que comprou na Loja Jeans & Cia. Ela foi atendida por Elaine Cristina Santana Ferreira, que ganhou R$ 500. Joelma Aparecida de Oliveira de Souza comprou na Loja Soma e ganhou um dos vale-compras de R$ 2.500. A vendedora premiada com R$ 500 foi Cláudia Cristina de Lima. O segundo vale-compras de R$ 2.500 saiu para Adalberto Nogueira Júnior, que comprou na Loja Estrela. Ele foi atendido por Thais Mainara Mendes, que recebeu R$ 500.