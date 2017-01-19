Destaques da edição de 21-1-2017

ENGENHARIA DO EXÉRCITO VISTORIA PONTES EM TATUÍ
GOVERNO ADMITE REVISÕES NO ORÇAMENTO DO CONSERVATÓRIO
FUNÇÃO DOS IMPOSTOS É ARRECADAR – MARCOS CINTRA
SONETO – DR. LINCOLN
CINZAS NA PAISAGEM – GAUDÊNCIO TORQUATO
FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA AINDA EM GREVE
DESTAQUES (MAIS PROTEÇÃO À MULHER)
ALCKMIN ANUNCIA JURO ZERO PARA MICROEMPREENDEDOR
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
EX-PREFEITO DEIXA DÍVIDA DE R$ 8,6 MILHÕES NO TATUIPREV
TATUÍ RECEBERÁ R$ 672 MIL PARA ATENÇÃO DOMICILIAR
PREFEITURA CADASTRA ALUNOS PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
JOGO ENSINA CRIANÇAS A SE PROTEGER DE RAIOS E ENCHENTES
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 11-10-1931)
SINFÔNICA ABRE TEMPORADA NO CONSERVATÓRIO
CRECI ALERTA CORRETORES SOBRE TRANSAÇÕES SUSPEITAS
SALLES GOMES INSCREVE PROFESSORES
PALAVRAS CRUZADAS
PEÇA “FEIJÃO E MARIA” NO CONSERVATÓRIO
SPVIAS REPASSA R$ 360 MILHÕES PARA MUNICÍPIOS
CLASSIFICADOS
COLUNA POLICIAL
COLUNA DE ESPORTES
FESTIVAL DE PERCUSSÃO É ATRAÇÃO EM TATUÍ
CUBA PÓS FIDEL –Por Michelle Chevrand e Renê Fernandes
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí, edital da EE. Professora Semíramis Turelli Azevedo e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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