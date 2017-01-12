Destaques da edição de 14-1-2017

PREFEITURA REDUZ CARGOS E AUMENTA SECRETARIAS
TATUIANO NO QUADRO DE ÁRBITROS DA FIFA
TRÊS CIDADES DA REGIÃO RECEBEM AMBULÂNCIAS DO SAMU
CRÍTICAS SEM FUNDAMENTO – MARCOS CINTRA
SONETO – DR. LINCOLN
DESTAQUES
PREFEITURA CADASTRA GRUPOS DE ARTISTAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 4/10/1931)
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CLASSIFICADOS
POUPATEMPO AGENDA COM APLICATIVO NO CELULAR
ALUNOS DA FATEC AUXILIAM COLEGA COM PARALISIA CEREBRAL
PREFEITURA DIVULGA HORÁRIOS DA COLETA DE LIXO EM TATUÍ
SPVIAS INICIA OPERAÇÃO FÉRIAS
JORNALISTA ALERTA PREFEITOS SOBRE NOVA LEI EM VIGOR
FALECIMENTOS
JUNTA MILITAR CONVOCA JOVENS PARA ALISTAMENTO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
ACE PREMIA GANHADORES DE CAMPANHA DE NATAL
MINISTÉRIO CONVOCA CIDADÃOS PARA COMBATER A DENGUE
ENTIDADE DIVULGA NOMES MAIS REGISTRADOS NO ESTADO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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