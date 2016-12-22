«
»

Destaques da edição de 24-12-2916

by

JUSTIÇA ELEITORAL DIPLOMA ELEITOS DA 140ª  ZONA ELEITORAL

JORNAL INTEGRAÇÃO COMPLETA 41 ANOS

MAIS PROBLEMAS PARA A NOVA PREFEITA

TATUÍ ENCOLHE NA ATUAL ADMINISTRAÇÃO

DESACATO NÃO É MAIS CRIME

COMPLEMENTO AO TEXTO DOS GASTOS – MARCOS CINTRA

DESPAUPÉRIO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

NOVELAS

MARIA JOSÉ PRIORIZA RECONSTRUÇÃO DE PONTES

INCORPORADORA DEVE INVESTIR R$ 300 MILHOES NA QUADRA

MAIS UMA PONTE APRESENTA PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO

FALECIMENTOS

FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA NOVAMENTE EM GREVE

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY 20-9-2016)

CDMCC ABRE 370 VAGAS EM CURSOS DE MÚSICA E TEATRO

PRIMEIRO ATO – PREFEITA REINAUGURA MONUMENTO À BÍBLIA

POUPATEMPO COMPLETA SEIS ANOS EM TATUÍ

GOVERNADOR NOMEIA 903 PROFESSORES NA REGIÃO

COLUNA DE ESPORTES

UNIVERSIDADE PRETENDE IMPLANTAR JOVEM CIENTISTA

BISPO ESTABELECE CRONOGRAMA DE VISITAS ÀS PARÓQUIAS

COLUNA DESABAFO – BURACOS NAS RUAS DE TATUÍ

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí e Comunicado Cetesb Máster Brinq ind. e Com. de Artefafos Plásticos Ltda ME).

This entry was posted on dezembro 22, 2016 at 2:27 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe uma resposta

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: