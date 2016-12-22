Destaques da edição de 24-12-2916

JUSTIÇA ELEITORAL DIPLOMA ELEITOS DA 140ª ZONA ELEITORAL
JORNAL INTEGRAÇÃO COMPLETA 41 ANOS
MAIS PROBLEMAS PARA A NOVA PREFEITA
TATUÍ ENCOLHE NA ATUAL ADMINISTRAÇÃO
DESACATO NÃO É MAIS CRIME
COMPLEMENTO AO TEXTO DOS GASTOS – MARCOS CINTRA
DESPAUPÉRIO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVELAS
MARIA JOSÉ PRIORIZA RECONSTRUÇÃO DE PONTES
INCORPORADORA DEVE INVESTIR R$ 300 MILHOES NA QUADRA
MAIS UMA PONTE APRESENTA PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO
FALECIMENTOS
FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA NOVAMENTE EM GREVE
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY 20-9-2016)
CDMCC ABRE 370 VAGAS EM CURSOS DE MÚSICA E TEATRO
PRIMEIRO ATO – PREFEITA REINAUGURA MONUMENTO À BÍBLIA
POUPATEMPO COMPLETA SEIS ANOS EM TATUÍ
GOVERNADOR NOMEIA 903 PROFESSORES NA REGIÃO
COLUNA DE ESPORTES
UNIVERSIDADE PRETENDE IMPLANTAR JOVEM CIENTISTA
BISPO ESTABELECE CRONOGRAMA DE VISITAS ÀS PARÓQUIAS
COLUNA DESABAFO – BURACOS NAS RUAS DE TATUÍ
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí e Comunicado Cetesb Máster Brinq ind. e Com. de Artefafos Plásticos Ltda ME).
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