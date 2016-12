Câmara questiona repasse de R$ 15 milhões para o Tatuiprev

Na sessão de 8 de novembro, na Câmara Municipal de Tatuí, durante a discussão de requerimentos, o vereador Antonio Marcos de Abreu (PR) questionou o prefeito e o presidente do Instituto de Previdência do Município (Tatuiprev) sobre repasses das contribuições previdenciárias. O parlamentar quer saber se estes repasses estão sendo feitos nos prazos legais. Antonio Marcos disse ter recebido informações de que a Prefeitura não estaria efetuando os repasses e haveria um atraso de quinze milhões de reais. O parlamentar lembrou que o prejuízo recairá sobre o funcionalismo público municipal, que necessita destes recursos para suas aposentadorias. E ressaltou: “estou muito preocupado, pois é dinheiro do funcionalismo público. Vamos aguardar as respostas e espero que essa informação não proceda, pois quinze milhões é dinheiro”. O vereador Luís Donizetti Vaz Júnior (PSDB) disse que também teria recebido informações de que não estaria ocorrendo recolhimento dos repasses.

Outro assunto debatido pela edilidade foi a paralisação do serviço de transporte universitário em Tatuí. O vereador Alexandre de Jesus Bossolan (PSDB) apresentou requerimento, endereçado ao prefeito, onde pede que este informe quais os valores em aberto com a empresa responsável pelo serviço e também de transporte de pacientes do município, especificando valor, mês e ano. O vereador Júnior Vaz lembrou, na tribuna, que durante a campanha eleitoral de 2012, o atual prefeito prometeu isenção de 100% no transporte universitário, mas não cumpriu. Vaz falou também sobre a falta de pagamento a muitos fornecedores da Prefeitura e disse temer o “buraco” que poderá ser encontrado pela nova gestão municipal.

O vereador Valdeci Antonio de Proença (PTN) também apresentou requerimento, com vários questionamentos sobre o transporte universitário. Valdeci disse que a promessa de pagar 100% do transporte “foi mais uma que não saiu do papel”. O parlamentar também perguntou o motivo da dificuldade de agendamento de carros para o transporte de pacientes que precisam de exames e consultas médicas em cidades vizinhas, e classificou a situação como “descaso” com a população. O vereador Antonio Marcos disse que a promessa de 100% do pagamento do transporte universitário está sendo cumprida “ao contrário”, pois agora são os estudantes que estão pagando a totalidade das passagens. O parlamentar espera que o prefeito “coloque a mão na consciência”, pois vários estudantes têm dificuldades financeiras para cursar uma faculdade e alguns estão perdendo aulas, por não ter condições de pagar o transporte. O vereador Alexandre de Jesus Bossolan, ao falar sobre o assunto, afirmou que a situação da falta de pagamento do transporte universitário é uma “vergonha” e os estudantes “ficaram na mão, no desespero”, pois muitos têm o dinheiro contado para pagar e correm o risco de perder o ano.

O vereador Márcio Antonio de Camargo apresentou requerimentos pedindo reparos na rotatória que liga a Rua Teófilo de Andrade Gama ao Parque San Raphael, e na pavimentação asfáltica das Ruas Osmil Martins e Benedito Nunes, ambas no Jardim Santa Rita de Cássia. O parlamentar teceu críticas às obras feitas pela atual administração, ressaltou mais uma vez a demora na reconstrução da Ponte do Marapé, que desabou no mês de março, e lembrou que o prefeito deve dar mais atenção aos problemas, pois ainda dirige a cidade até o final de dezembro. E destacou: “podem vir as chuvas, que vão piorar mais a situação”.

Aprovação de contas

Em sessão extraordinária realizada após o término da reunião semanal, os vereadores aprovaram as contas municipais dos exercícios de 2011 e 2012, na gestão do ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo. As contas receberam pareceres favoráveis do Tribunal de Contas do Estado (TCE).