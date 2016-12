JUSTIÇA ELEITORAL NEGA REGISTRO E GONZAGA RECORRE

Nesta quinta-feira (8), a juíza Mariana Teixeira Salviano da Rocha, da Justiça Eleitoral de Tatuí, impugnou a candidatura de Luiz Gonzaga Vieira de Camargo (PSDB), postulante ao cargo de prefeito pela Coligação “Tatuí tem jeito”. Segundo consta, a decisão foi em razão de pedido de impugnação requerida pelo Ministério Público e por uma coligação contrária ao candidato. Na justificativa para impugnar a candidatura, os denunciantes alegam que Gonzaga foi condenado em Segunda Instância (TJ-SP) por Improbidade Administrativa por ter nomeado o médico Paulo Sérgio Medeiros Borges como secretário do Meio Ambiente em sua última gestão. Neste período, Borges, além de secretário municipal, exerceu o cargo de médico na Santa Casa de Tatuí e na Unimed, sendo esta prática vedada por lei. A assessoria de Luiz Gonzaga Vieira de Camargo informa que o candidato vai continuar em campanha e recorrer da decisão prolatada em Tatuí. Nesta quinta-feira (8), o advogado Renato Pereira de Camargo, defensor do candidato, requereu à Justiça Eleitoral de Tatuí reconsideração da sentença e alega que “trata-se de nulidade absoluta haja vista que a parte impugnada teve o direito de defesa e contraditório tolhidos”. O advogado sustenta ainda que na tramitação do processo apenas “apresentaram alegações finais o Ministério Público e a parte impugnante”. E o advogado requer o acolhimento do pedido encaminhado ao Juízo Eleitoral “para declarar nula a sentença e abrir prazo de cinco dias para alegações finais (de Gonzaga) com a devida publicação”.

