OS MAIS IMPORTANTES DESTAQUES DE TATUÍ

Na matéria da construção do teatro, o professor José Coelho de Almeida, ex-diretor do Conservatório, afirma que “sempre toma conhecimento de novas inaugurações, mas entende que se apossam da obra dos tatuianos, de acordo com o momento político e de quem ocupa o poder estadual”

TATUÍ REGISTRA 28 NOVOS CASOS DE COVID-19

NA PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO

O município de Tatuí registrou 28 novos casos positivos de Covid-19 nos primeiros sete dias de dezembro. Este número supera em mais de três vezes o mês de novembro, quando foram notificados oito casos na primeira semana. Isso demonstra que a pandemia não acabou e o vírus permanece em circulação. Para que os números não aumentem, a população deve se vacinar e continuar a seguir as regras básicas de combate ao novo coronavírus, com a higienização constante das mãos e utilização de máscaras sempre que sair de casa.

O boletim epidemiológico da terça-feira (7), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, informava que na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa, com 15 leitos, havia um paciente internado, taxa de ocupação de 6%. No setor de leitos clínicos, que atende 22 pacientes, registravam-se duas internações, taxa de ocupação de 9%. No hospital particular de Tatuí, havia um paciente internado com a Covid-19 na UTI. E desde o início da pandemia até a última terça, registraram-se 18.443 casos positivos de Covid-19 em Tatuí. Do total, 17.964 pacientes se recuperaram da doença, índice de 97,4%.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 11-12-2021

CONCERTO MARCA REABERTURA DO TEATRO DO CONSERVATÓRIO

CONSTRUÇÃO DO TEATRO RESULTA DO DENODO DE TATUIANOS

PAPAI E MAMÃE NOEL ALEGRAM CRIANÇAS NO NATAL DE TATUÍ

A CRISE DA GOVERNANÇA – GAUDÊNIO TORQUATO

CESTA BÁSICA AINDA PRESSIONA PREÇOS (TABELA NESTA EDIÇÃO)

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DO JORNAL DE NOVEMBRO DE 1908

SABESP INVESTE R4 27 MILHÕES EM TATUÍ

PREFEITO ANUNCIA INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO ANIMAL

NOTAS DA CÂMARA MUNICIPAL

NOTAS E NOTÍCIAS

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

PREFEITURA PREVINE CASOS DE DENGUE EM TATUÍ

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, do Fórum da Comarca, Tatuiprev, Fundação Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

JORNAL INTEGRAÇÃO

MUDA O DIA DE CIRCULAÇÃO

A partir da edição da próxima semana, dia 18 de dezembro, este semanário passa a encerrar sua edição sempre às quintas-feiras e a circulação será na sexta-feira, ou seja, os assinantes e bancas receberão os exemplares 24 horas após o horário habitual. Esta mudança busca a melhora do tempo limite para aquisição do espaço publicitário e o encerramento semanal da matéria editorial com mais atualidade para os anunciantes e leitores. Dia 24 de dezembro, o Jornal Integração completa 46 anos de circulação, com o mesmo proprietário, e mantém a sua linha editorial dentro da ética, independência e posicionamento sempre voltado em defesa dos superiores interesses do nosso município e da população, que deu guarida e o prestigiou por quase cinco décadas.