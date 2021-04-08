Destaques da edição de 10-4-2021

TATUÍ REGISTRA 35 MORTES POR COVID-19 EM OITO DIAS
CIDADE ADERE À “VACINA CONTRA A FOME”
CASOS DE DENGUE SUPERAM COVID EM TATUÍ
MS PREPARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
SANTA CASA E CLUBES EM CAMPANHA PARA OXIGÊNIO
NEM IMPEACHMENT NEM QUARTELADA – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES – MUDANÇAS NA LEI DE TRÂNSITO
IBGE SUSPENDE PROVAS DO CENSO 2021
FALECIMENTOS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1908
VEREADOR MOBILIZA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE
NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
NOTAS E NOTÍCIAS
PROJETOR ARBORIZAR RETOMA ATIVIDADES
MINHA HISTÓRIA COM MEUS LIVROS – OLAVO AVALONE FILHO
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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