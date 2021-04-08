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Destaques da edição de 10-4-2021

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TATUÍ REGISTRA 35 MORTES POR COVID-19 EM OITO DIAS

CIDADE ADERE À “VACINA CONTRA A FOME”

CASOS DE DENGUE SUPERAM COVID EM TATUÍ

MS PREPARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

SANTA CASA E CLUBES EM CAMPANHA PARA OXIGÊNIO

NEM IMPEACHMENT NEM QUARTELADA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES – MUDANÇAS NA LEI DE TRÂNSITO

IBGE SUSPENDE PROVAS DO CENSO 2021

FALECIMENTOS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1908

VEREADOR MOBILIZA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE

NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL

NOTAS E NOTÍCIAS

PROJETOR ARBORIZAR RETOMA ATIVIDADES

MINHA HISTÓRIA COM MEUS LIVROS – OLAVO AVALONE FILHO

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on abril 8, 2021 at 5:48 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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