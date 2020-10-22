Destaques da edição de 27-10-2020

TATUÍ TEM 235 SEÇÕES E 30 LOCAIS DE VOTAÇÃO
CANDIDATO PODE USAR NOME “MARQUINHO DA SANTA CASA”
SECRETÁRIO JURÍDICO PEDE EXONERAÇÃO
MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS NAS ELEIÇÕES
EM SETE DIAS, MAIS 105 CASOS DE COVID-19 EM TATUÍ
ORAÇÃO À PÁTRIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1935
FALECIMENTOS
INSS PRORROGA PROVA DE VIDA
PATRULHA DA PAZ COM NOVAS AÇÕES
VEREADORES DISCUTEM REQUERIMENTOS
SANTUÁRIO COMEMORA SÃO JUDAS TADEU
REMATRÍCULA NA REDE ESTADUAL SEGUE ATÉ O DIA 30
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). !
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