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Destaques da edição de 27-10-2020

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TATUÍ TEM 235 SEÇÕES E 30 LOCAIS DE VOTAÇÃO

CANDIDATO PODE USAR NOME “MARQUINHO DA SANTA CASA”

SECRETÁRIO JURÍDICO PEDE EXONERAÇÃO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS NAS ELEIÇÕES

EM SETE DIAS, MAIS 105 CASOS DE COVID-19 EM TATUÍ

ORAÇÃO À PÁTRIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1935

FALECIMENTOS

INSS PRORROGA PROVA DE VIDA

PATRULHA DA PAZ COM NOVAS AÇÕES

VEREADORES DISCUTEM REQUERIMENTOS

SANTUÁRIO COMEMORA SÃO JUDAS TADEU

REMATRÍCULA NA REDE ESTADUAL SEGUE ATÉ O DIA 30

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). !

This entry was posted on outubro 22, 2020 at 6:42 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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