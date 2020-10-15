Destaques da edição de 17-10-2020

MORTE DE PEIXES NO SOROCABA E SARAPUÍ COM MÚLTIPLAS CAUSAS
FOLHA DE S. PAULO DEDICA PÁGINA À VIDA DE CELSINHO EM TATUÍ
EM SETE DIAS MAIS 79 CASOS DE COVID-19 EM TATUÍ
A DEUSA TÊMIS MORRE DE RIR – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUE – DISCURSO DE DESPEDIDA DO MINISTRO CELSO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
CONSERVATÓRIO ORGANIZA EVENTOS VIRTUAIS
ROTARY APOIA COMBATE A PÓLIO
BISPO AUTORIZA MAIOR PRESENÇAS NAS IGREJAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1935
COLUNA GENTE/POST
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COLUNA DE ESPORTES
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PALAVRAS CRUZADAS
JUIZA DETERMINA SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE EM PRISÃO
TATUÍ PASSA PARA A FASE VERDE DE PLANO DA COVID-19
AUXILIAR VENCE COVID-19 APÓS UM MÊS INTERNADO
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, Decretos e Atos da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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