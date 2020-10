Destaques da edição de 17-10-2020

MORTE DE PEIXES NO SOROCABA E SARAPUÍ COM MÚLTIPLAS CAUSAS

FOLHA DE S. PAULO DEDICA PÁGINA À VIDA DE CELSINHO EM TATUÍ

EM SETE DIAS MAIS 79 CASOS DE COVID-19 EM TATUÍ

A DEUSA TÊMIS MORRE DE RIR – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUE – DISCURSO DE DESPEDIDA DO MINISTRO CELSO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS

CONSERVATÓRIO ORGANIZA EVENTOS VIRTUAIS

ROTARY APOIA COMBATE A PÓLIO

BISPO AUTORIZA MAIOR PRESENÇAS NAS IGREJAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1935

COLUNA GENTE/POST

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

JUIZA DETERMINA SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE EM PRISÃO

TATUÍ PASSA PARA A FASE VERDE DE PLANO DA COVID-19

AUXILIAR VENCE COVID-19 APÓS UM MÊS INTERNADO

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, Decretos e Atos da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO – E-MAIL redacao@jornalintegracao.com .br �PT�S�Z