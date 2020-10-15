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Destaques da edição de 10-10-2020

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CÂMARA APLAUDE 31 ANOS DO MINISTRO CELSO NO STF

SANTUÁRIO COMEMORA DIA DA PADROEIRA DO BRASIL

OUTUBRO ROSA TEM DIA D DE EXAMES

ALUNO DO CONSERVATÓRIO VENCE PRÊMIO INTERNACIONAL

99 CASOS DE COVI-19 EM SETE DIAS

TEATRO POLÍTICO DE PEQUENA AUDIÊNCIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1935

FALECIMENTOS

REQUERIMENTOS PEDEM COMBATE A PERNILONGOS

PREFEITURA INAUGURA UNIDADE DE SÁUDE NO JARDINS DE TATUI

SINFONIA DE AMOR EM NOVOS CANAIS DE TRANSMISSÃO

PROJETO ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA RECAPEAR RUAS

DECRETO AUTORIZA REABERTURA DE SALÕES DE FESTAS

OFICINA VIRTUAL NO TEATRO A BORDO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 –NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE/POST

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO – E-MAIL redacao@jornalintegracao.com .br 7

This entry was posted on outubro 15, 2020 at 7:45 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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