Destaques da edição de 10-10-2020

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PREFEITURA INAUGURA UNIDADE DE SÁUDE NO JARDINS DE TATUI
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PROJETO ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA RECAPEAR RUAS
DECRETO AUTORIZA REABERTURA DE SALÕES DE FESTAS
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(Editais da Prefeitura de Tatuí editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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