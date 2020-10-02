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Destaques da edição de 3-10-2020

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MINISTRO TATUIANO DEIXA O STF DIA 13 DE OUTUBRO

SANTA CASA ADQUIRE APARELHO DE VIDEOLAPAROSCOPIA

COVID-19 REGISTRA 142 CASOS POSITIVOS EM SETE DIAS

A SECA NA SEARA DOS VALORES – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FATOS DE FEVEREIRO DE 1935

FALECIMENTOS

CONSERVATÓRIO LANÇA MINISSÉRIE RADIOFÔNICA

PROJETO GARANTE AUXÍLIO AO SETOR ARTÍSTICO DE TATUÍ

CANDIDATO DESISTE DE DISPUTAR PREFEITURA

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA GENTE (POST)

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos, portarias e Cadastro Municipal da Cultura da Prefeitura de Tatuí, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). _key”:”�a�>V�

This entry was posted on outubro 2, 2020 at 11:50 AM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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