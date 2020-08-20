Destaques da edição de 23-8-2020

UPA DE TATUÍ ATENDE 394 PACIENTES NO FIM DE SEMANA
MINISTRO COMPLETA 31 ANOS NO STF
AUMENTAM MORTES E INFECTADOS POR COVID-19 EM TATUÍ
DECRETO AUTORIZA REAGENDAR BATIZADOS E CASAMENTOS
O PODER RELIGIOSO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
FALECIMENTOS
PSICÓLOGOS DISCUTEM BEM ESTAR NA PANDEMIA
MUSEU ENTREGA 100 MEDALHAS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
VARA DO TRABALHO REALIZA CORREIÇÃO VIRTUAL
PRÊMIO PAULO SETUBAL SERÁ ENTREGUE EM NOVEMBRO
SESSÃO DE CÂMARA SEM DISCUSSÃO DE PROJETOS
PREFEITURA ASSINA DOAÇÃO DE ÁREAS PARA PRÉDIOS
PREFEITURA REGULAMENTA CADASTRO DE CULTURA
EMPRESA DE RECAPE DE PNEUS COM PROJETO PARA TATUÍ
CONSELHO APROVA TOMBAMENTO DE CAPELA E MUSEU
CENTRO DE MÍDIAS AMPLIA AULAS PARA O ENEM
50 ANOS DO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
EMPRESA DOA EQUIPAMENTOS PARA A SANTA CASA
COLUNA GENTE
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1935
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca, edital de Convenção Municipal do Partido Democrático Social (PSD) e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). ,\”��J~��
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