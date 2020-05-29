Destaques da edição de 30-5-2020

PARTIDOS POLÍTICOS SE ORGANIZAM PARA AS ELEIÇÕES
QUEDA NO ISOLAMENTO REFLETE AUMENTOS DE COVID-19
EMPRESA AMPLIA OFERTAS DE CONGELADOS EM TATUÍ
BISPO ANUNCIA MEDIDAS PARA PENTECOSTES E CORPUS CHRISTI
O PAÍS DA PIADA – GAUDÊNCIO TORQUATO
O QUE O VÍDEO DE BOLSONARO NÃO MOSTRA
IBGE RESTITUE TAXA DO CENSO 2020
ALISTAMENTO MILITAR DEVE SER FEITO PELA INTERNET
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
CASOS DE DENGUE AUMENTAM EM TATUÍ
GASTOS COM CORONAVIRUS EM TATUÍ APROVADOS PELO TCE
FALECIMENTOS
ESTRATÉGIAS DA ENGENHARIA PÓS COVID – ALEXANDRE SALLUM NETO
COLUNA POLICIAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
RELATO DE RAPAZ QUE ENFRENTOU A COVID-19
NOVELAS
COLUNA GENTE
FEIRA DE ARTESANATO COM VERSÃO VIRTUAL
ACIDENTES DE TRÂNSITO CAEM NA QUARENTA
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, Decretos e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, edital da Cooperativa da Região de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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