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Destaques da edição de 30-5-2020

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PARTIDOS POLÍTICOS SE ORGANIZAM PARA AS ELEIÇÕES

QUEDA NO ISOLAMENTO REFLETE AUMENTOS DE COVID-19

EMPRESA AMPLIA OFERTAS DE CONGELADOS EM TATUÍ

BISPO ANUNCIA MEDIDAS PARA PENTECOSTES E CORPUS CHRISTI

O PAÍS DA PIADA – GAUDÊNCIO TORQUATO

O QUE O VÍDEO DE BOLSONARO NÃO MOSTRA

IBGE RESTITUE TAXA DO CENSO 2020

ALISTAMENTO MILITAR DEVE SER FEITO PELA INTERNET

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

CASOS DE DENGUE AUMENTAM EM TATUÍ

GASTOS COM CORONAVIRUS EM TATUÍ APROVADOS PELO TCE

FALECIMENTOS

ESTRATÉGIAS DA ENGENHARIA PÓS COVID – ALEXANDRE SALLUM NETO

COLUNA POLICIAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

RELATO DE RAPAZ QUE ENFRENTOU A COVID-19

NOVELAS

COLUNA GENTE

FEIRA DE ARTESANATO COM VERSÃO VIRTUAL

ACIDENTES DE TRÂNSITO CAEM NA QUARENTA

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, Decretos e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, edital da Cooperativa da Região de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on maio 29, 2020 at 8:05 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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