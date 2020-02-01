Destaques da edição de 1-2-2020

MULHERES VÍTIMAS DE AGRESSÕES EM TATUÍ
OBRA INTERDITA VIADUTO DA SP-127 SOBRE A CASTELLO
JUDICIÁRIO SOB TIROTEIO – GAUDÊNCIO TORQUATO
EDITORIAL – A RESPOSTA QUE FUGIU
MUDANÇAS QUE VALEM PARA AS ELEIÇÕES DE 2020
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MINISTRO RECEBE ALTA EM SÃO PAULO
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EXPOSIÇÃO HOMENAGEIA PAULO VAGALUME
INFORMATIVO DE COMPRAS
DEPUTADO DEVE SER INTERPELADO DE CHAMAR COLEGA DE “BANDIDO”
CONSERVATÓRIO INSCREVE PARA CURSO DE TEATRO
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GOVERNO DEVE CONTRATAR 5,6 MIL POLICIAIS MILITARES
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PROGRAMA DE TURISMO RURAL
TATUÍ TERÁ PROJETO DE COLETA MECANIZADA DE LIXO
PREFEITURA REPASSA RECURSOS PARA ENTIDADES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934
PREFEITA APRESENTA VALORES DE BÔNUS DO FUNDEB
UMA IMAGEM COM SINCRETISMO RELIGIOSO
QUEIXA – ÁRVORE DE NATAL ESCURA
COLUNA DE ESPORTES
PALAVRAS CRUZADAS
SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO SORTEIA IMÓVEIS EM TATUÍ
COOP PROMOVE AÇÕES GRATUITAS DE SAÚDE
ELEKTRO OFERECE VAGAS EM PROGRAMA DE ESTÁGIO
CEU DAS ARTES OFERECE VAGAS EM AULAS DE TEATRO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Atos da Câmara Municipal de Tatuí, editais da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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