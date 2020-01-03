Destaques da edição de 4-1-2020

GRUPO ESPANHOL COMPRA ÁREA E DEVE INVESTIR EM TATUÍ
PADRE ASSUME PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CONSTRUINDO UMA GRANDE NAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
COLUNA POLICIAL
CASA DE PAPAI NOEL E ACE SORTEIAM PRÊMIOS NA PRAÇA
CONSERVATÓRIO COM INSCRIÇÕES PARA NOVOS ALUNOS
PREFEITURA ASSINA CONVÊNIOS DE R$ 4,4 MILHÕES COM O ESTADO
CDHU INSCREVE PARA MAIS 158 MORADIAS EM TATUÍ
FALECIMENTOS
PREFEITURA AMPLIA UNIDADE DE SAÚDE NO CDHU
REDE ESTADUAL ABRE MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – AGOSTO DE 1934
NOTAS E NOTÍCIAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
INTERNACIONAL CONTRATA RODINEI
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Carttório de Registro Civil de Tatuí)
Deixe um comentário