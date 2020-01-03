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Destaques da edição de 4-1-2020

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GRUPO ESPANHOL COMPRA ÁREA E DEVE INVESTIR EM TATUÍ

PADRE ASSUME PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CONSTRUINDO UMA GRANDE NAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

COLUNA POLICIAL

CASA DE PAPAI NOEL E ACE SORTEIAM PRÊMIOS NA PRAÇA

CONSERVATÓRIO COM INSCRIÇÕES PARA NOVOS ALUNOS

PREFEITURA ASSINA CONVÊNIOS DE R$ 4,4 MILHÕES COM O ESTADO

CDHU INSCREVE PARA MAIS 158 MORADIAS EM TATUÍ

FALECIMENTOS

PREFEITURA AMPLIA UNIDADE DE SAÚDE NO CDHU

REDE ESTADUAL ABRE MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – AGOSTO DE 1934

NOTAS E NOTÍCIAS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

INTERNACIONAL CONTRATA RODINEI

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Carttório de Registro Civil de Tatuí)

This entry was posted on janeiro 3, 2020 at 7:58 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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