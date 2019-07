COMUNE DE COMAZZO, UM EXEMPLO A SER SEGUIDO POR TATUÍ

A Comune di Comazzo fica na Província de Lodi, na Itália. Sua população, de aproximadamente três mil habitantes, é engajada em programas administrativos de pequeno porte, mas que faz a diferença no resultado final da qualidade de vida. A liderança do Sindico (prefeito) Ítalo Vicardi leva os moradores a se conscientizarem de que é importante participar da Jornada Ecológica, realizada duas vezes ao ano. A generosa contribuição, como diz Ítalo Ricardi, termina com um intenso e profícuo trabalho no campo, nas estradas, ao longo dos canais (rios) de nosso território, que conclui com um meritório trabalho comunitário”.

Em Tatuí, os vereadores apresentam centenas de indicações dirigidas à prefeita Maria José Vieira de Camargo com a finalidade de conservar a cidade através dos órgãos públicos. Esta semana, o vereador Pepinho postou em sua página na internet um agradecimento ao secretário Daniel Rezende, da Secretária de Obras, por um trabalho realizado pelo órgão público a pedido dos moradores. Em Comazzo, este trabalho faz parte da Jornada Ecológica, coordenada pelo Departamento de Assessoramento Ecológico. Esta participação direta na administração faz com que os moradores se conscientizem de que conservar é melhor do que onerar os cofres públicos, como faz a população de Comazzo.

Renê Fernandes, doutor em Políticas Públicas em Empreendedorismo, desde 11 de fevereiro passado, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), e o jornalista José Reiner Fernandes (Jornal Integração) foram recebidos na residência de Giovanna e Camillo Mainetti, empresário no ramo de criação e abate de animais destinados à venda em um frigorífico na sua propriedade e fabricação de embutidos. Neste encontro estava o sindico (prefeito) Ítalo Vicardi. O Jornal Integração, com tradução de Renê, teve a oportunidade e ouvir explicações sobre sua administração e também questionou se o prefeito pretendia se candidatar ao parlamento italiano por sua região. Ítalo foi tácito e disse que o principal objetivo de sua carreira política é cuidar da cidade de Comazzo, mas que não se despreocupa com a parte política. Fala que tem bom relacionamento com representantes do Parlamento, em Roma, e também se preocupa em se relacionar bem com representantes da Província de Lodi. Precisamos conquistar verbas para investir na qualidade de vida de nossa população e meu papel principal é governar Comazzo, diz Ítalo Vicardi. Ele se elegeu para um novo mandado, no dia 26 de março, com oitenta por cento dos votos de sua comunidade. A revista L’Araldo, de julho de 2019, elaborada por pessoas com necessidades especiais, residentes em Comazzo, é a primeira prestação de contas do novo mandato Ítalo. A publicação mostra inúmeras realizações com a participação da Igreja Católica, através do pároco Paulo, artes, literatura, festas populares, comemorações cívicas, como o 25 de abril, em que se comemora a libertação da Itália do jugo nazista e fascista, fundação dos Carabinieris e para a Jornada Ecológica é dedicada o maior número de páginas com fotos, inclusive uma de Renê Fernandes e sua mulher Glauce Rodrigues Andrade Fernandes (página 27). Ao finalizar sua manifestação, Italo lembra que “pessoalmente me empenho para que o método de governo da cidade seja condizente e com participação através de um confronto com a oposição (minoria também prestigiada na publicação) e com os cidadãos, para uma organização e agregação bem espontânea”.

