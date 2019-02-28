Destaques da edição de 2-3-2019

TATUÍ EM CLIMA DE CARNAVAL
BISPO LANÇA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
FUNDAÇÃO SEADE DIVULGA PIB DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS
CARTA À REDAÇÃO
O SUCESSO E O FRACASSO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUE (VOTO HISTÓRICO DO MINISTRO CELSO DE MELLO)
IN MEMORIAM – CONTEMPLAÇÃO – VER. LÁZARO LOPES ARRUDA
SONETO – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE
AUMENTAM CASOS DE DENGUE EM TATUÍ
JUSTIÇA ELEITORAL COM POSTO NA QUADRA
SESI REALIZA MATINÊ DE CARNAVAL
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CÂMARA APROVA MAIS 40 FUNÇÕES GRATIFICADAS NA EDUCAÇÃO
PASTORAL OFERECE CURSO DE TEOLOGIA
CIEE INSCREVE PARA ESTÁGIO NO GOVERNODO ESTADO
SECRETÁRIO CONFIRMA UNIDADE DE SÁUDE E ACESSO VIÁRIO
ASSEMBLEIA APROVA PROJETO DO DEPUTADO GONZAGA
TATUIANO EM CARGO NO GOVERNO DO ESTADO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 22-10-1933
PALAVRAS CRUZADAS
PALESTRAS ABORDAM GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
MUSEU SEDIA ENCONTRO DO PONTO MIS
AEROCLUBE SEDIA CAMPEONATO DE PLANADORES
SESI OFERECE AULAS DE BALÉ PARA CRIANÇAS
COOPERATIVA AFERE SAÚDE DE ASSOCIADOS
COLUNA DE ESPORTE
PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NO CARNAVAL
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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