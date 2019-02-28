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Destaques da edição de 2-3-2019

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TATUÍ EM CLIMA DE CARNAVAL

BISPO LANÇA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

FUNDAÇÃO SEADE DIVULGA PIB DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS

CARTA À REDAÇÃO

O SUCESSO E O FRACASSO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUE (VOTO HISTÓRICO DO MINISTRO CELSO DE MELLO)

IN MEMORIAM – CONTEMPLAÇÃO – VER. LÁZARO LOPES ARRUDA

SONETO – DR. LINCOLN

COLUNA GENTE

AUMENTAM CASOS DE DENGUE EM TATUÍ

JUSTIÇA ELEITORAL COM POSTO NA QUADRA

SESI REALIZA MATINÊ DE CARNAVAL

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

CÂMARA APROVA MAIS 40 FUNÇÕES GRATIFICADAS NA EDUCAÇÃO

PASTORAL OFERECE CURSO DE TEOLOGIA

CIEE INSCREVE PARA ESTÁGIO NO GOVERNODO ESTADO

SECRETÁRIO CONFIRMA UNIDADE DE SÁUDE E ACESSO VIÁRIO

ASSEMBLEIA APROVA PROJETO DO DEPUTADO GONZAGA

TATUIANO EM CARGO NO GOVERNO DO ESTADO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 22-10-1933

PALAVRAS CRUZADAS

PALESTRAS ABORDAM GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

MUSEU SEDIA ENCONTRO DO PONTO MIS

AEROCLUBE SEDIA CAMPEONATO DE PLANADORES

SESI OFERECE AULAS DE BALÉ PARA CRIANÇAS

COOPERATIVA AFERE SAÚDE DE ASSOCIADOS

COLUNA DE ESPORTE

PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NO CARNAVAL

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on fevereiro 28, 2019 at 8:16 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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