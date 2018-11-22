Destaques da edição de 24-11-2018

TATUÍ COMEMORA DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
MÚSICA NA PRAÇA TRAZ BANDA DE SÃO JOÃO DE PIEDADE
NATAL ENCANTADO VISA ESTIMULAR VENDAS NO COMÉRCIO
CRESCIMENTO E INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA
TEMPOS DE PREVENÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS (HUMORÍSTICAS) – DR. LINCOLN
COLUNA POLICIAL
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NA CÃMARA NOVO PLANO DIRETOR DE TATUÍ
CÂMARA ENTREGA TÍTULOS DE CIDADANIA TATUIANA
VIRANDA INCLUSIVA COMEMORA DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
FALECIMENTOS
DIMINUI O NÚMERO DE CASOS DE DENGUE EM TATUÍ
PREFEITURA SINALIZA VIAS PÚBLICAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTE
CLASSIFICADOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
SECRETÁRIO DA CULTURA EM TATUÍ
MOSTRA DE DANÇA NA CONCHA ACÚSTICA
NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA ROBERTO ROSENDO
EXPOSIÇÃO “KARIBU” NO MUSEU PAULO SETUBAL
SEMANA DA MÚSICA COM MAIS DUAS APRESENTAÇÕES
CÂMARA APURA SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO TATUIPREV
FERIADO REGISTRA VÍTIMAS FATAIS EM ESTRADAS DA REGIÃO
CANIL MUNICIPAL PROMOVE FEIRA DE ADOÇÃO
PROGRAMA AGILIZA ATENDIMEMTO DE EMERGÊNCIAS
OFICINA DE BALÉ NO CONSERVATÓRIO
PAT DE TATUÍ OFERECE VAGAS DE EMPREGOS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, decretos e leis da Prefeitura de Tatuí, Atos da Câmara Municipal de Tatuí, Concurso para professor temporário da Fundação Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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