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Destaques da edição de 9-6-2018

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SECRETARIA  PRORROGA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

CAMPANHA DO AGASALHO TEM “DIA D” EM TATUÍ

GRUPO DE VIOLA CAIPIRA NA PRAÇA DA MATRIZ

FESTA JUNINA REÚNE ESCOLAS NO CENTRO

CAMINHONEIROS E OS TRIBUTOS – MARCOS CINTRA

POVO SEM ESPERANÇA É UM RIO SECO – GAUDÊNCIO TORQUATO

ROSÁRIO DE TROVAS –  DR. LINCOLN

COLUNA GENTE

ACE FAZ CAMPANHA PARA O DIA DOS NAMORADOS

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL DA CANÇÃO

CÂMARA APROVA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS

EXPOSIÇÃO ENCERRA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

SEBRAE OFERECE CURSOS EM TATUÍ

SARAUXAX NO CENTRO CULTURAL

PREFEITURA VOLTA MONUMENTO DE JOÃO DEL FIOL

MUSE APRESENTA GRUPO DE MÚSICA ANTIGA

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 15-3-1933)

INFORMATIVO DE COMPRAS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on junho 7, 2018 at 12:38 AM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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