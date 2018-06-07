Destaques da edição de 9-6-2018

SECRETARIA PRORROGA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
CAMPANHA DO AGASALHO TEM “DIA D” EM TATUÍ
GRUPO DE VIOLA CAIPIRA NA PRAÇA DA MATRIZ
FESTA JUNINA REÚNE ESCOLAS NO CENTRO
CAMINHONEIROS E OS TRIBUTOS – MARCOS CINTRA
POVO SEM ESPERANÇA É UM RIO SECO – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE
ACE FAZ CAMPANHA PARA O DIA DOS NAMORADOS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL DA CANÇÃO
CÂMARA APROVA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS
EXPOSIÇÃO ENCERRA SEMANA DO MEIO AMBIENTE
SEBRAE OFERECE CURSOS EM TATUÍ
SARAUXAX NO CENTRO CULTURAL
PREFEITURA VOLTA MONUMENTO DE JOÃO DEL FIOL
MUSE APRESENTA GRUPO DE MÚSICA ANTIGA
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 15-3-1933)
INFORMATIVO DE COMPRAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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