Destaques da edição de 28-4-2018

TATUÍ DEVERÁ SEDIAR JOGOS REGIONAIS
CIDADE CELEBRA FESTA DE SÃO JORGE
SERESTA NO MÚSICA DA PRAÇA
CEU DAS ARTES APRESENTA CONTOS CAIPIRAS
FUNDAÇÃO DE BRASILIA
COLUNA POLICIAL
ROSÁRIO DE TROVAS
FALECIMENTOS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
TATUÍ PARTICIPA DE FÓRUM DE MOBILIDADE URBANA
RESOLUÇÃO CRIA CARGO DE CONTADOR NA CÂMARA
SINDICATO INSCREVE PARA PROGRAMA TOMATE ORGÂNICO
ETEC COM INSCRIÇÕES PARA VESTIBULINHO
FUNDO SOCIAL ABRE BAZAR DO DIA DAS MÃES
AGENDA CULTURA DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 1932)
GRUPO ENCENA LAMPIÃO E MARIA BONITA
TRT PROMOVE CONCILIAÇÃO TRABALHISTA
GOVERNO ABRE CONCURSO PARA AGENTES
PALAVRAS CRUZADAS
ESPORTES
CLASSIFICADOS
CONSERVATÓRIO ABRE CURSOS DE ACORDEÃO E VIOLA
ARTES CÊNICAS NAS ESCOLAS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí , Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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