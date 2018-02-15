Destaques da edição de 17-2-2018

BLOCOS E FOLIÕES ANIMAM CARNAVAL DE TATUÍ
CAMPING MARIA TUCA ATRAI SEIS MIL PESSOAS NO CARNAVAL
PLANOS DE SAÚDE DEVEM RESSARCIR SUS
A INDISPENSÁVEL REFORMA DA PREVIDÊNCIA – MARCOS CINTRA
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
DESTAQUES
O ESPÍRITO DO TEMPO – GAUDÊNCIO TORQUATO
ECOLOGIA – FABRÍCIO SEBASTIANI MECCHERI
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
BIOMETRIA É OBRIGATÓRIA EM 82 CIDADES DE SP
PREFEITA REIVINDICA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA RURAL
FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA CURSO DE CUIDADORES
VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS EM ZONAS ELEITORAIS
PREFEITURA TEM ATÉ DEZEMBRO PARA CONCLUIR UPA
FALECIMENTOS
NOTAS POLÍTICAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – SETEMBRO DE 1932)
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
CARNAVAL DE TATUÍ EM FOTOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Convocação para prova escrita do Concurso Público 001/2017 da PM de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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