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Destaques da edição de 17-2-2018

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BLOCOS E FOLIÕES ANIMAM CARNAVAL DE TATUÍ

CAMPING MARIA TUCA ATRAI SEIS MIL PESSOAS NO CARNAVAL

PLANOS DE SAÚDE DEVEM RESSARCIR SUS

A INDISPENSÁVEL REFORMA DA PREVIDÊNCIA – MARCOS CINTRA

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

DESTAQUES

O ESPÍRITO DO TEMPO – GAUDÊNCIO TORQUATO

ECOLOGIA – FABRÍCIO SEBASTIANI MECCHERI

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

BIOMETRIA É OBRIGATÓRIA EM 82 CIDADES DE SP

PREFEITA REIVINDICA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA RURAL

FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA CURSO DE CUIDADORES

VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS EM ZONAS ELEITORAIS

PREFEITURA TEM ATÉ DEZEMBRO PARA CONCLUIR UPA

FALECIMENTOS

NOTAS POLÍTICAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – SETEMBRO DE 1932)

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

CARNAVAL DE TATUÍ EM FOTOS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Convocação para prova escrita do Concurso Público 001/2017 da PM de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on fevereiro 15, 2018 at 6:10 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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