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Destaques da edição de 10-2-2018

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CAMPANHA DA FRATERNIDADE REFLETE SOBRE VIOLÊNCIA

PARQUE MARIA TUCA REABRE PISCINAS E PRAINHA

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

DESTAQUES

VELHOS PRINCÍPIOS E A REALIDADE TRIBUTÁRIA – MARCOS CINTRA

ECOLOGIA – FABRÍCIO SEBASTIANI MECCHERI

A PALHAÇADA NA CAMPANHA – GAUDÊNCIO TORQUATO

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO EXAMINA NULIDADES MATRIMONIAIS

SECRETARIA ALERTA SOBRE IST NO CARNAVAL

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

VEREADORES VOTAM DOIS PROJETOS

CARNAVAL COM MUITAS ATRAÇÕES NA PRAÇA DA MATRIZ

SANTA CASA VOLTA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS

ARTISTA RESTAURA BUSTOS EM TATUÍ

PREFEITURA ENTREGA MATERIAIS ESPORTIVOS

ALUNOS PODEM SE INSCREVER PARA PARLAMENTO JOVEM

SECRETARIA DESENVOLVE PROJETO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – SETEMBRO/1932)

ESTAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM TATUÍ

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES DESTACA JOGOS DOS IDOSOS

COLUNA POLICIAL

UNIVESP DIVULGA RESULTADO DE VESTIBULAR

PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NO CARNAVAL

CLASSIFICADOS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Audiência Pública da Secretaria de Saúde, balanço do Recanto do Bom Velhinho Vale da Lua, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on fevereiro 9, 2018 at 9:40 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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