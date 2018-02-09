Destaques da edição de 10-2-2018

CAMPANHA DA FRATERNIDADE REFLETE SOBRE VIOLÊNCIA
PARQUE MARIA TUCA REABRE PISCINAS E PRAINHA
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
DESTAQUES
VELHOS PRINCÍPIOS E A REALIDADE TRIBUTÁRIA – MARCOS CINTRA
ECOLOGIA – FABRÍCIO SEBASTIANI MECCHERI
A PALHAÇADA NA CAMPANHA – GAUDÊNCIO TORQUATO
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO EXAMINA NULIDADES MATRIMONIAIS
SECRETARIA ALERTA SOBRE IST NO CARNAVAL
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
VEREADORES VOTAM DOIS PROJETOS
CARNAVAL COM MUITAS ATRAÇÕES NA PRAÇA DA MATRIZ
SANTA CASA VOLTA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS
ARTISTA RESTAURA BUSTOS EM TATUÍ
PREFEITURA ENTREGA MATERIAIS ESPORTIVOS
ALUNOS PODEM SE INSCREVER PARA PARLAMENTO JOVEM
SECRETARIA DESENVOLVE PROJETO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – SETEMBRO/1932)
ESTAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES DESTACA JOGOS DOS IDOSOS
COLUNA POLICIAL
UNIVESP DIVULGA RESULTADO DE VESTIBULAR
PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NO CARNAVAL
CLASSIFICADOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Audiência Pública da Secretaria de Saúde, balanço do Recanto do Bom Velhinho Vale da Lua, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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