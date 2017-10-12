Destaques da edição de 14-10-2017

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA
COMEÇA O HORÁRIO DE VERÃO NO DOMINGO
SELOS CELEBRAM 300 ANOS DE N.S. APARECIDA
CHINESES PRETENDEM PLANTAR BAMBU EM TATUÍ
PREFEITURA FECHA 4 MIL BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS
O IVA À LUZ DE ROBERTO CAMPOS – MARCOS CINTRA
DESTAQUES (85 ANOS DA OAB DE TATUÍ E 29 DA CF)
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
PREFEITURA EXPEDE PORTARIA PARA PREVENIR DENGUE
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
SECRETÁRIO ANUNCIA R$ 16,6 MILHÕES PARA TATUÍ
PREFEITA REIVINDICA RECURSO PARA ESCOLA E CRECHE
PROJETO ENVELHECER ORGANIZA CAMINHADA
MUNICÍPIO ASSINA CONVÊNIO PARA RECUPERAR ESTRADAS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TAHUY – 26-5-1932)
REDE ESTADUAL DE ENSINO MATRICULA NOVOS ALUNOS
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA EM CARTAZ NO MUSEU
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
BANDA MUNICIPAL ESTREIA NA PRAÇA DA MATRIZ
CONSERVATÓRIO APRESENTA MOSTRA TEATRAL
APAE PROMOVE PEDÁGIO SOLIDÁRIO
FAESB COM SELO DE “INSTITUIÇÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL
SPVIAS APOIA MOVIMENTO “OUTUBRO ROSA”
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATERIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, edital da Associação dos Engenheiros de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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