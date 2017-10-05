Destaques da edição de 7-10-2017

EMPREGOS FORMAIS CRESCEM EM TATUÍ
FEIRA DA SAÚDE PREVINE CÂNCER DE MAMA
SECRETARIA PROMETE 590 EXAMES DE MAMOGRAFIA
PREFEITURA COMEMORA DIA DAS CRIANÇAS
SHOW AUXILIA TRATAMENTO MÉDICO DE JOVEM
DESTAQUES (OPINIÃO)
SONEGAÇÃO E IVA – MARCOS CINTRA
AS MASSAS, LULA E BOLSONARO – GAUDÊNCIO TORQUATO
SONETO – DR. LINCOLN
GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FALECIMENTOS
FACULDADE COLABORA COM CAPACITAÇÃO DE JOVENS
SECRETARIA PROMOVE DIA DE CAMPO
CONSERVATÓRIO APRESENTA ORQUESTRAS DE CORDAS
ABERTO CONCURSO PARA POLÍCIA MILITAR
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 23-5-1932)
RESOLUÇÃO REDUZ TEMPO DE RECESSO NA CÂMARA
MÚSICA NA PRAÇA COM DUAS ATRAÇÕES NESTE SÁBADO
PALAVRAS CRUZADAS
INFORMATIVO DE COMPRAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário